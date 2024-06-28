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Понад 11 тисяч генераторів встановлено в українських лікарнях - МОЗ

Київ • УНН

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Усі 643 заклади охорони здоров'я, які входять до спроможної мережі, обладнані понад 11 000 генераторами для забезпечення безперебійної роботи, а 238 закладів є повністю автономними завдяки котельням та свердловинам.

Понад 11 тисяч генераторів встановлено в українських лікарнях - МОЗ

Всі 643 закладів охорони здоров’я, які входять до спроможної мережі, забезпечені генераторами для можливості безперебійного функціонування. У лікарнях встановлено понад 11 тис. генераторів. Про це розповів міністр оборони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За його словами, наразі серед 643 закладів охорони здоров’я, які входять до спроможної мережі, повністю автономними є 238. Йдеться про автономні котельні, свердловини та генератори.

503 медзаклади спроможної мережі забезпечено резервним джерелом теплопостачання (котельнею) та 306 медзакладів мають власні свердловини.

643 заклади (100%) забезпечені резервними джерелами живлення – генераторами для можливості безперебійного функціонування.  95 закладів мають потребу у генераторах для додаткових потреб

- йдеться у повідомленні МОЗ.

 Загалом українські лікарні забезпечені понад 11 тис. генераторів для безперебійного електроживлення. Понад 3 тис. генераторів було доставлено до медзакладів за час повномасштабної війни.

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Крім того, частина лікарень, окрім генератора, забезпечені станціями супутникового інтернету Starink. Наразі у медзакладах встановлено вже 1185 таких станцій. Зазначається, що це допоможе лікарням залишатися на зв’язку, коли відсутня електроенергія і є перебої із мобільною мережею.

Також вже близько 80 українських ЗОЗ мають сонячні станції, частина з них – із акумуляторами, які накопичують енергію.

Ляшко підкреслив, що забезпечення українських лікарень альтернативними джерелами електроенергії та їх підсилення триватиме й надалі, щоби медзаклади могли ефективно працювати за будь-яких умов.

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Тетяна Краєвська

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