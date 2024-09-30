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Є чим розчищати та посипати дороги - мер Броварів про підготовку комунальних служб до роботи взимку

Є чим розчищати та посипати дороги - мер Броварів про підготовку комунальних служб до роботи взимку

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

Мер Броварів розповів про підготовку комунальних служб до роботи взимку.

Поповнили автопарк вісьмома одиницями спецтехніки, створюють запас матеріалів для посипання доріг та тротуарів - міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН розповів як комунальні служби громади готуються до роботи в зимовий період.

Деталі

"На балансі нашого комунального підприємства "Бровари-Благоустрій" нині є 33 одиниці спеціалізованої техніки. У цьому році підприємство поповнило свій автопарк чотирма машинами дорожніми комбінованими та чотирма тракторами з навісним обладнанням із щіткою та відвалом, які будуть залучені до розчищення вулиць міста в зимовий період.

Для посипання доріг та тротуарів на комунальному підприємстві в наявності є 2,4 тонни річкового піску, три тонни розчину бішофіту "Анти-лід". У вересні заключено договір на постачання однієї тисячі тонн технічної солі", - розповів Ігор Сапожко.

Мер додав, що попри непросту ситуацію в громаді значну увагу постійно приділяють підтриманню дорожнього господарства громади в належному стані.

"Загальна протяжність доріг громади, які обслуговує КП "Бровари-Благоустрій", становить майже 344 кілометри. Силами комунального підприємства цього року проведено поточний та ямковий ремонти на ділянках загальною площею майже 12 тисяч квадратних метрів.

Із залученням підрядних організацій відремонтовано майже сім тисяч квадратних метрів асфальто-бетонного покриття вулиць Ярослава Мудрого, Героїв України, Переяславській шлях та інших.

Проводяться роботи по ліквідації вибоїн та тріщин в дорожньому полотні пневмо-струменевим методом установкою "Madrog". Площа виконання робіт – 4,2 тисячі квадратних метрів", - повідомив міський голова Броварів.

Також, за словами Ігоря Сапожка, у межах підготовки до зимового періоду за дев’ять місяців від гілля дерев розчищено майже 500 метрів погонних ліній електропередач.

Нагадаємо

У Броварах Київської області завершується облаштування усіх світлофорних об’єктів міста автономними джерелами електропостачання, щоб їх робота не залежала від відключень світла.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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