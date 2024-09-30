Есть чем расчищать и посыпать дороги - мэр Броваров о подготовке коммунальных служб к работе зимой

Пополнили автопарк восемью единицами спецтехники, создают запас материалов для посыпки дорог и тротуаров - городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН рассказал, как коммунальные службы громады готовятся к работе в зимний период.

Детали

"На балансе нашего коммунального предприятия "Бровары-Благоустройство" сейчас есть 33 единицы специализированной техники. В этом году предприятие пополнило свой автопарк четырьмя машинами дорожными комбинированными и четырьмя тракторами с навесным оборудованием со щеткой и отвалом, которые будут привлечены к расчистке улиц города в зимний период.

Для посыпки дорог и тротуаров на коммунальном предприятии в наличии есть 2,4 тонны речного песка, три тонны раствора бишофита "Анти-лед". В сентябре заключен договор на поставку одной тысячи тонн технической соли", - рассказал Игорь Сапожко.

Мэр добавил, что несмотря на непростую ситуацию в громаде значительное внимание постоянно уделяют поддержанию дорожного хозяйства громады в надлежащем состоянии.

"Общая протяженность дорог громады, которые обслуживает КП "Бровары-Благоустройство", составляет почти 344 километра. Силами коммунального предприятия в этом году проведен текущий и ямочный ремонты на участках общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров.

С привлечением подрядных организаций отремонтировано почти семь тысяч квадратных метров асфальто-бетонного покрытия улиц Ярослава Мудрого, Героев Украины, Переяславской путь и других.

Проводятся работы по ликвидации выбоин и трещин в дорожном полотне пневмо-струйным методом установкой "Madrog". Площадь выполнения работ - 4,2 тысячи квадратных метров", - сообщил городской голова Броваров.

Также, по словам Игоря Сапожко, в рамках подготовки к зимнему периоду за девять месяцев от веток деревьев расчищено почти 500 метров погонных линий электропередач.

Напомним

В Броварах Киевской области завершается обустройство всех светофорных объектов города автономными источниками электроснабжения, чтобы их работа не зависела от отключений света.