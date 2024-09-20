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Не залежатимуть від відключень світла: у Броварах завершують облаштування світлофорів автономними джерелами живлення

Не залежатимуть від відключень світла: у Броварах завершують облаштування світлофорів автономними джерелами живлення

Київ • УНН

 • 12458 перегляди

У Броварах завершується встановлення автономних джерел живлення на всіх світлофорах міста. Це забезпечить їх роботу під час відключень електроенергії, вартість проекту складає близько 2 млн грн.

У Броварах Київської області завершується облаштування усіх світлофорних об’єктів міста автономними джерелами електропостачання, щоб їх робота не залежала від відключень світла. Монтажні роботи нині відбуваються на восьми світлофорах. Про це повідомив міській голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Обладнання для альтернативного живлення світлофорних об’єктів вартістю близько двох мільйонів гривень відповідно до тендерної процедури вже закуплене. Наразі йде активний процес монтажу та встановлення по місту. Станом на сьогодні вже 18 світлофорних об’єктів облаштовано альтернативними джерелами живлення, на черзі ще вісім, де проводяться монтажні роботи,

- розповів Ігор Сапожко.

Деталі

Мер Броварів нагадав, що автономним джерелом енергопостачання перший світлофорний об’єкт був обладнаний ще у грудні 2022 року. Тоді сонячні панелі з акумуляторами та інвертором були встановлені на одному найбільш жвавих перехресть міста: вулиці Київська – В’ячеслава Чорновола – Героїв України. Вартість робіт склала близько 365 тисяч гривень.

У червні-липні цього року, за словами Ігоря Сапожка, інверторами та батареями обладнали світлофори на перехрестях вулиць Київської та Чорних запорожців, Київської та Ярослава Мудрого, Київської та Симона Петлюри, Київської та Героїв України, Київської та Тараса Шевченка.

Орієнтовна вартість по кожному з цих об’єктів склала близько 80 тисяч гривень.

У поліції розповіли, як регулюватимуть перехрестя в умовах вимкнення електроенергії та непрацюючих світлофорів12.06.24, 15:26 • 13781 перегляд

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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