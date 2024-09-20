Не будут зависеть от отключений света: в Броварах завершают обустройство светофоров автономными источниками питания

В Броварах Киевской области завершается обустройство всех светофорных объектов города автономными источниками электроснабжения, чтобы их работа не зависела от отключений света. Монтажные работы сейчас проходят на восьми светофорах. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Оборудование для альтернативного питания светофорных объектов стоимостью около двух миллионов гривен в соответствии с тендерной процедурой уже закуплено. Сейчас идет активный процесс монтажа и установки по городу. На сегодня уже 18 светофорных объектов обустроены альтернативными источниками питания, на очереди еще восемь, где проводятся монтажные работы, - рассказал Игорь Сапожко.

Детали

Мэр Броваров напомнил, что автономным источником энергоснабжения первый светофорный объект был оборудован еще в декабре 2022 года. Тогда солнечные панели с аккумуляторами и инвертором были установлены на одном наиболее оживленных перекрестков города: улицы Киевская - Вячеслава Черновола - Героев Украины. Стоимость работ составила около 365 тысяч гривен.

В июне-июле этого года, по словам Игоря Сапожко, инверторами и батареями оборудовали светофоры на перекрестках улиц Киевской и Черных запорожцев, Киевской и Ярослава Мудрого, Киевской и Симона Петлюры, Киевской и Героев Украины, Киевской и Тараса Шевченко.

Ориентировочная стоимость по каждому из этих объектов составила около 80 тысяч гривен.

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