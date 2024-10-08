Вже більше 500 тисяч гривень виділили у Броварах на компенсації за придбання ОСББ та ЖБК альтернативних джерел енергопостачання
Київ • УНН
У Броварах два ОСББ отримали компенсацію за придбання незалежних джерел енергопостачання. Загалом цього року 12 ОСББ отримали 526 820 грн компенсацій за програмою, що діє з осені 2022 року.
У Броварах Київської області ще два об’єднання співвласників багатоквартирних будинків отримали компенсацію за придбання незалежних джерел енергопостачання. Відповідне рішення восьмого жовтня прийняв виконком Броварської міської ради. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
Деталі
Сума компенсації становить 100 тисяч гривень.
"ОСББ "Наш дім-ЖК" отримали компенсацію за придбаний акумулятор для потреб багатоквартирного будинку по вул.Симона Петлюри, 36-Б. ОСББ "Грушевського 15-Б" компенсовано 50 тис.грн. за придбання акумуляторної батареї для будинку по вул. Михайла Грушевського, 15-Б. Загалом тільки за цей рік Програмою скористалось 12 ОСББ, загальна сума виділених коштів на компенсацію складає 526 тис. 820 грн.", - написав Ігор Сапожко
Керівник обох ОСББ Альберт Нізамов в коментарі УНН зазначив, що вони вперше долучилися до програми часткових компенсацій за придбання незалежних джерел енергопостачання, яка діє у Броварах з осені 2022 року.
"Придбали трьохфазний інвертор на 12 кіловат і акумуляторну батарею 25 кіловат. По одному ОСББ обладнання вже встановили, і воно працює. А другому встановлюємо.
Обладнання живить насоси водопостачання і теплопостачання. По часу роботи розрахунок такий - якщо водопостачання то не менше восьми годин, а якщо з теплопостачанням десь до чотирьох годин. Але ми придбали ще один акумулятор то мабуть буде вдвічі більше. Окрім цього, обладнання забезпечує освітлення місць загального користування, роботу домофонів та відеокамер. Заряджається воно від міської мережі, коли є світло.
Ми вперше подалися на компенсацію, і дуже добре, що в нашій Броварській громаді діє така програма. Пакет документів подали у середині вересня. І от через три тижні прийнято рішення про виділення нам компенсації", - розповів Альберт Нізамов в коментарі УНН.
Ігор Сапожко, у свою чергу нагадав, що для отримання компенсації ініціативній групі багатоквартирного будинку потрібно подати заявку до управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Сума відшкодування складає не більше 50% вартості, але не більше 50 тис. грн за одиницю.
Виділили понад 260 тисяч гривень на компенсації за придбання незалежних джерел електропостачання – мер Броварів Ігор Сапожко13.08.24, 16:46 • 18282 перегляди