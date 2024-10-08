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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже более 500 тысяч гривен выделили в Броварах на компенсации за приобретение ОСМД и ЖСК альтернативных источников энергоснабжения

Уже более 500 тысяч гривен выделили в Броварах на компенсации за приобретение ОСМД и ЖСК альтернативных источников энергоснабжения

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 09:37  •  2822 просмотра

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В Броварах два ОСМД получили компенсацию за приобретение независимых источников энергоснабжения. Всего в этом году 12 ОСМД получили 526 820 грн компенсаций по программе, действующей с осени 2022 года.

В Броварах Киевской области еще два объединения совладельцев многоквартирных домов получили компенсацию за приобретение независимых источников энергоснабжения. Соответствующее решение восьмого октября принял исполком Броварского городского совета. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Детали

Сумма компенсации составляет 100 тысяч гривен.

"ОСМД "Наш дом-ЖК" получили компенсацию за приобретенный аккумулятор для нужд многоквартирного дома по ул.Симона Петлюры, 36-Б. ОСМД "Грушевского 15-Б" компенсировано 50 тыс.грн. за приобретение аккумуляторной батареи для дома по ул. Михаила Грушевского, 15-Б. Всего только за этот год Программой воспользовалось 12 ОСМД, общая сумма выделенных средств на компенсацию составляет 526 тыс. 820 грн.", - написал Игорь Сапожко

Руководитель обоих ОСМД Альберт Низамов в комментарии УНН отметил, что они впервые присоединились к программе частичных компенсаций за приобретение независимых источников энергоснабжения, которая действует в Броварах с осени 2022 года.

"Приобрели трехфазный инвертор на 12 киловатт и аккумуляторную батарею 25 киловатт. По одному ОСМД оборудование уже установили, и оно работает. А по второму устанавливаем.

Оборудование питает насосы водоснабжения и теплоснабжения. По времени работы расчет такой - если водоснабжение то не менее восьми часов, а если с теплоснабжением где-то до четырех часов. Но мы приобрели еще один аккумулятор то видимо будет вдвое больше. Кроме этого, оборудование обеспечивает освещение мест общего пользования, работу домофонов и видеокамер. Заряжается оно от городской сети, когда есть свет.

Мы впервые подались на компенсацию, и очень хорошо, что в нашей Броварской громаде действует такая программа. Пакет документов подали в середине сентября. И вот через три недели принято решение о выделении нам компенсации", - рассказал Альберт Низамов в комментарии УНН.

Игорь Сапожко, в свою очередь напомнил, что для получения компенсации  инициативной группе многоквартирного дома нужно подать заявку в управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Сумма возмещения составляет не более 50% стоимости, но не более 50 тыс. грн за единицу.

Выделили более 260 тысяч гривен на компенсации за приобретение независимых источников электроснабжения - мэр Броваров Игорь Сапожко13 августа 2024, 13:46 • 17931 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
brovariБровары