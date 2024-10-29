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Україна домовилась про збільшення можливості імпорту електрики з ЄС взимку

Київ • УНН

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З грудня максимальна потужність імпорту електроенергії з ЄС зросте до 2,1 ГВт. Україна також отримає додаткові 250 МВт гарантованої потужності для аварійної допомоги.

Україна домовилась про збільшення можливості імпорту електрики з ЄС взимку

Україна та Європейських союзів домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт, повідомила у вівторок пресслужба Міненерго, передає УНН

З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури 

- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначаєтсья, що необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалась на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.

Також, як повідомляється, Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

Доповнення 

Споживання електроенергії в Україні знизилось через сонячну погоду у більшості областей, але у ранкові та вечірні години в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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