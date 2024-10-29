Украина договорилась об увеличении возможности импорта электричества из ЕС зимой
Киев • УНН
С декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС возрастет до 2,1 ГВт. Украина также получит дополнительные 250 МВт гарантированной мощности для аварийной помощи.
Украина и Европейских союзов договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго, передает УНН.
С 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфрастуктуры
Отмечается, что необходимость принятия важного для Украины решения об увеличении пропускной способности импорта обсуждалась на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре в Киеве.
Также, как сообщается, Украина дополнительно будет иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.
Дополнение
Потребление электроэнергии в Украине снизилось из-за солнечной погоды в большинстве областей, но в утренние и вечерние часы в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.