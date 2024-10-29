Споживання знизилося, але є дефіцит у пікові години: що відбувається в енергосистемі
Київ • УНН
Через сонячну погоду споживання електроенергії знизилось на 3,4%, але зберігається дефіцит у пікові години. Україна імпортує електроенергію з 5 країн.
Споживання електроенергії в Україні знизилось через сонячну погоду у більшості областей, але у ранкові та вечірні години в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у вівторок, пише УНН.
Споживання
За даними Укренерго, сьогодні, 29 жовтня, станом на 9:30, споживання було на 3,4% нижчим, ніж попереднього дня – у понеділок, 28 жовтня. Це пояснили менш хмарною погодою у більшості регіонів та, відповідно, вищою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій.
"У години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 9:00 до 15:00", - наголосили у НЕК.
Як зазначили у Міненерго, наразі енергосистема залишається збалансованою. Але щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, які ускладнюють роботу енергосистеми.
Імпорт
Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 4 174 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 715 МВт.
Ситуація на ЗАЕС
За даними Міненерго, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.22 м. Цього, як вказано, достатньо для забезпечення потреб станції.