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Потребление снизилось, но есть дефицит в пиковые часы: что происходит в энергосистеме

Потребление снизилось, но есть дефицит в пиковые часы: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

08:28 • 6203 просмотра

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Из-за солнечной погоды потребление электроэнергии снизилось на 3,4%, но сохраняется дефицит в пиковые часы. Украина импортирует электроэнергию из 5 стран.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось из-за солнечной погоды в большинстве областей, но в утренние и вечерние часы в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Потребление

По данным Укрэнерго, сегодня, 29 октября, по состоянию на 9:30, потребление было на 3,4% ниже, чем в предыдущий день - в понедельник, 28 октября. Это объяснили менее облачной погодой в большинстве регионов и, соответственно, более высокой эффективностью работы бытовых солнечных электростанций.

"В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 9:00 до 15:00", - отметили в НЭК.

Как отметили в Минэнерго, сейчас энергосистема остается сбалансированной. Но ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, которые затрудняют работу энергосистемы. 

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 4 174 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 715 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

По данным Минэнерго, уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.22 м. Этого, как указано, достаточно для обеспечения потребностей станции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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