ЄС змінить правила перегляду лімітів на обмін електроенергією з Україною
Київ • УНН
З березня 2025 року європейські оператори зможуть щомісяця переглядати ліміти на імпорт електроенергії до України та Молдови. З грудня 2024 року ліміт імпортної потужності становитиме 2100 МВт.
Після прийняття рішення про збільшення ліміту імпортної потужності електроенергію з країн ЄС, з весни європейські оператори системи передач зможуть щомісяця переглядати ліміти комерційного обміну електроенергією з Україною та Молдовою. Про це повідомили в Укренрего, пише УНН.
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Повідомляється, що починаючи з березня 2025 року, оператори системи передачі матимуть можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС та Україною і Молдовою.
Нагадаємо
З грудня 2024 року діятиме ліміт імпортної потужності обсягом 2 100 МВт. Європейські оператори системи передачі електроенергії після оцінки технічної можливості збільшення потужності для постачання електроенергії із країн ЄС до України та Молдови прийняли рішення збільшити пропускну спроможність на поточний зимовий період до 2100 мегават. Це означає збільшення можливості імпорту електроенергії Україною на 400 МВт, порівняно з попередніми періодами.
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