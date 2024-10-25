ЕС планирует повысить пошлины на продовольствие и удобрения из россии и беларуси - Bloomberg

Европейский Союз обсуждает вопрос о повышении пошлин на дополнительные сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из рф и беларуси. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, несколько государств-членов, которые стремятся ограничить доходы москвы, призывают блок ввести масштабные пошлины на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции из россии и беларуси в ЕС в дополнение к более высоким пошлинам на зерновые, установленных ранее в этом году.

Другие призвали к осторожности, попросив сначала оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продовольствие, сообщили анонимные источники издания.

Как отмечает агентство, торговые меры не всегда требуют поддержки всех государств-членов, в отличие от санкций. ЕС все еще анализирует, на какие товары он может ориентироваться. Любой шаг в отношении удобрений, вероятно, будет приветствоваться европейской отраслью, которая лоббирует защиту.

Однако, как сообщил один из источников, сроки введения новых пошлин пока не ясны, учитывая юридические и политические препятствия.

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Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка 18%. Хотя отрасль не находится под санкциями, она была вынуждена сократить экспорт в связи с российским вторжением в Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами. С тех пор экспорт восстановился, и в этом году ожидается достижение рекордного уровня 2021 года, согласно данным Российской ассоциации производителей удобрений.

На сельское хозяйство, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство в первом полугодии текущего года пришлось около 2% валового внутреннего продукта россии.

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