В Еврокомиссии видят возможность сократить выбросы за счет налоговой политики

Еврокомиссар Вопке Хукстра предлагает подтолкнуть европейцев к выбору более чистых и экологичных технологий в таких отраслях, как транспорт и отопление с помощью изменения налоговой системы. Также ЕС планирует пересмотр стандартов выбросов для новых транспортных средств.

Пишет УНН с ссылкой на Еuronews и European Audiovisual Observatory.

Еврокомиссар по вопросам климата и налогообложения Вопке Хукстра пообещал использовать свои расширенные полномочия для «обеспечения согласованности между налоговой политикой и климатическими целями».

Я твердо верю, что налогообложение является ключевым инструментом ценообразования для достижения климатических целей ... У него есть потенциал стать катализатором преобразований, побуждая людей и предприятия делать более устойчивый выбор. - написал Хуэкстра в своих письменных ответах законодателям.

Следует отметить, что предыдущая попытка достичь консенсуса по вопросу пакета Fit for 55 (Готовность 55), - сокращение выбросов к 2030 году, - за счет введения минимальных налоговых ставок на керосин и моторное масло в масштабах ЕС до 2049 года, вызвала возмущение активистов климатических организаций и некоторых правительств стран-членов блока.

Справочно

Бывший министр финансов Нидерландов, который в прошлом году занял должность главного чиновника ЕС по вопросам климата. Его соотечественник Франс Тиммерманс ушел в отставку, чтобы вернуться к внутренней политике.

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Пересмотр до 2026 года норм выбросов для новых автомобилей остается в силе

Европейская комиссия планирует критический пересмотр стандартов выбросов для новых транспортных средств, ожидаемый в 2026 году. В ЕС напомнили о важности технологически нейтрального подхода к достижению климатических целей к 2035 г. Об этом свидетельствуют недавние заявления Вопке Хукстра, следующего комиссара по вопросам климата, и Терезы Риберы, будущего вице-президента Комиссии по климатической политике.

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Накануне ноябрьских слушаний Хекстра подчеркнул, что цель достижения климатической нейтральности автомобилей к 2035 году имеет решающее значение для обеспечения уверенности для инвесторов и производителей.

Для достижения этой цели понадобится технологически нейтральный подход, в котором синтетическое топливо будет играть важную роль, с помощью целенаправленного изменения регулирования в рамках запланированного пересмотра - говорится в заявлении чиновника.

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