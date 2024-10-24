В Еврокомиссии видят возможность сократить выбросы за счет налоговой политики
Киев • УНН
Еврокомиссар Вопке Хукстра предлагает изменить налоговую систему для стимулирования экологических технологий. ЕС также планирует пересмотреть стандарты выбросов для новых транспортных средств до 2026 года.
Еврокомиссар Вопке Хукстра предлагает подтолкнуть европейцев к выбору более чистых и экологичных технологий в таких отраслях, как транспорт и отопление с помощью изменения налоговой системы. Также ЕС планирует пересмотр стандартов выбросов для новых транспортных средств.
Пишет УНН с ссылкой на Еuronews и European Audiovisual Observatory.
Еврокомиссар по вопросам климата и налогообложения Вопке Хукстра пообещал использовать свои расширенные полномочия для «обеспечения согласованности между налоговой политикой и климатическими целями».
Я твердо верю, что налогообложение является ключевым инструментом ценообразования для достижения климатических целей ... У него есть потенциал стать катализатором преобразований, побуждая людей и предприятия делать более устойчивый выбор.
Следует отметить, что предыдущая попытка достичь консенсуса по вопросу пакета Fit for 55 (Готовность 55), - сокращение выбросов к 2030 году, - за счет введения минимальных налоговых ставок на керосин и моторное масло в масштабах ЕС до 2049 года, вызвала возмущение активистов климатических организаций и некоторых правительств стран-членов блока.
Справочно
Бывший министр финансов Нидерландов, который в прошлом году занял должность главного чиновника ЕС по вопросам климата. Его соотечественник Франс Тиммерманс ушел в отставку, чтобы вернуться к внутренней политике.
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