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У Єврокомісії бачать можливість скоротити викиди за рахунок податкової політики

Київ • УНН

 • 18209 перегляди

Єврокомісар Вопке Хукстра пропонує змінити податкову систему для стимулювання екологічних технологій. ЄС також планує переглянути стандарти викидів для нових транспортних засобів до 2026 року.

У Єврокомісії бачать можливість скоротити викиди за рахунок податкової політики

Єврокомісар Вопке Хукстра пропонує підштовхнути європейців до вибору чистіших і екологічніших технологій у таких галузях, як транспорт і опалення за допомогою зміни податкової системи. Також ЄС планує перегляд стандартів викидів для нових транспортних засобів.

Пише УНН із посиланням на Еuronews та European Audiovisual Observatory.

Єврокомісар з питань клімату та оподаткування Вопке Хукстра пообіцяв використовувати свої розширені повноваження для "забезпечення узгодженості між податковою політикою та кліматичними цілями".

Я твердо вірю, що оподаткування є ключовим інструментом ціноутворення для досягнення кліматичних цілей ... У нього є потенціал стати каталізатором перетворень, спонукаючи людей і підприємства робити більш стійкий вибір.

 - написав Хуекстра у своїх письмових відповідях законодавцям.

Слід зазначити, що попередня спроба досягти консенсусу з питання пакета Fit for 55 (Готовність 55), - скорочення викидів до 2030 року, - за рахунок введення мінімальних податкових ставок на гас і моторне масло в масштабах ЄС до 2049 року, викликала обурення активістів кліматичних організацій і деяких урядів країн-членів блоку.

Довідково

Колишній міністр фінансів Нідерландів, який торік обійняв посаду головного чиновника ЄС з питань клімату. Його співвітчизник Франс Тіммерманс пішов у відставку, щоб повернутися до внутрішньої політики.

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Перегляд до 2026 року норм викидів для нових автомобілів залишається в силі

Європейська комісія планує критичний перегляд стандартів викидів для нових транспортних засобів, очікуваний у 2026 році. У ЄС нагадали про важливість технологічно нейтрального підходу до досягнення кліматичних цілей до 2035 року.Про це свідчать нещодавні заяви Вопке Хукстра, наступного комісара з питань клімату, і Терези Рібери, майбутньої віцепрезидентки Комісії з кліматичної політики.

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Напередодні листопадових слухань Хекстра наголосив, що мета досягнення кліматичної нейтральності автомобілів до 2035 року має вирішальне значення для забезпечення впевненості для інвесторів і виробників.

Для досягнення цієї мети знадобиться технологічно нейтральний підхід, в якому синтетичне паливо відіграватиме важливу роль, за допомогою цілеспрямованої зміни регулювання в рамках запланованого перегляду

- йдеться в заяві чиновника.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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