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Фон дер Ляєн розкритикувала підтримку Орбаном росії в палкій промові в Європарламенті

Фон дер Ляєн розкритикувала підтримку Орбаном росії в палкій промові в Європарламенті

Київ • УНН

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Президентка Єврокомісії звинуватила прем'єра Угорщини у заграванні з путіним та допущенні іноземного втручання. Вона також критикувала його політику щодо міграції та єдиного ринку ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після того, як він виступив у Європейському парламенті за загравання до російського диктатора володимира путіна, за те, що допустив іноземне втручання росії та Китаю та підвів угорський народ, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Досі є дехто, хто звинувачує у цій війні не окупанта, а окупованих. Не спрагу до влади путіна, а на спрагу України до свободи", - заявила президент Єврокомісії.

"Я хочу запитати їх", - сказала вона, дивлячись прямо на Орбана: "Чи стали б вони колись звинувачувати угорців у радянському вторгненні 1956 року? Чи чехів та словаків у радянських репресіях 1968 року? Чи литовців у радянських репресіях 1991 року?" Риторичні питання зустріли оплесками проєвропейські політичні групи, зазначає видання.

У минулому, як зауважує видання, Європарламент критикував фон дер Ляєн за надто м’яке ставлення до питань верховенства права та прав людини в Угорщині.

Її заперечення щодо політики Орбана, як вказано, пролунали за кілька тижнів до того, як команда з 26 європейських комісарів постане перед європарламентом для затвердження, і їй потрібна підтримка членів Європарламенту на її другий термін. "У своєму останньому зверненні, у надзвичайно різких виразах, фон дер Ляєн розкритикувала угорського прем'єр-міністра за загравання до путіна", - пише видання.

На початку шести місяців головування Угорщини в Раді ЄС Орбан вирушив із самопроголошеними "миротворчими місіями" до Києва, москви, Пекіна та Вашингтона і без дозволу заявив, що представляє ЄС, зазначає видання.

Після коментарів лідерів політичних груп Європарламенту, як вказує видання, шокованому Орбану дали можливість відповісти, і він сказав, що "здивувався тим, що сказав президент".

"Я навмисно не порушував (питання) наших розбіжностей, бо як головуючі у Раді (ЄС) ми працюємо від імені Європи. Неправильно говорити про ці розбіжності, коли ми говоримо про головування", - сказав він.

Петер Мадьяр, який тепер є головним опонентом Орбана, також зіштовхнувся із прем'єр-міністром під час дебатів. Партія Мадьяра, Tisza, показує хороші результати у опитуваннях.

Орбан додав, що Єврокомісія стала "політичною зброєю" замість того, щоб бути нейтральною та зосередитися на захисті договорів ЄС.

Фон дер Ляєн також торкнулася інших питань, які виникали у неї з прем'єр-міністром Угорщини.

Щодо конкурентоспроможності, теми, за якою фон дер Ляєн і Орбан сходяться на думці, що ЄС потрібні великі інвестиції, голова Єврокомісії заявила, що, попри зусилля ЄС щодо стимулювання єдиного ринку, "один уряд рухається в протилежному напрямку, віддаляючись від єдиного ринку". "Жодних призів за вгадування, кого вона мала на увазі", - зауважує тут Politico.

"Як уряд може залучити більше європейських інвестицій, якщо водночас він дискримінує європейські компанії, оподатковуючи їх більше, ніж інші?", - додала вона.

"Фон дер Ляєн завершила свою атаку на Орбана, торкнувшись теми міграції, гарячої політичної теми та давньої теми розмов угорського прем'єр-міністра, який днем раніше на пресконференції стверджував, що його країна - одна з небагатьох, хто бореться за те, щоб не допустити мігрантів без документів до Європейського Союзу", - пише видання.

"Я чула ваші слова, - продовжила фон дер Ляєн, - Ви сказали, що Угорщина захищає кордони і що злочинці ув’язнені в Угорщині. Як це узгоджується з тим фактом, що влада минулого року звільнила з в'язниць засуджених торговців людьми та контрабандистів до закінчення їхнього терміну?".

Як пише видання, вона скористалася можливістю, щоб ще раз розкритикувати нещодавнє рішення Угорщини дозволити китайській поліції патрулювати всередині країни, а також пом'якшення візових вимог для громадян росії цього літа, яке вона назвала ризиком безпеки для всіх країн ЄС.

"Це не захист суверенітету Європи, це лазівка ​​для іноземного втручання", - заявила фон дер Ляєн.

Але, зазначає видання, фон дер Ляєн пом'якшила свої удари, закінчивши свою промову зверненням до угорського народу. "Ми одна сім'я. Ваша історія - це наша історія. Ваше майбутнє - це наше майбутнє. Десять мільйонів угорців - це 10 мільйонів вагомих причин продовжувати формувати наше майбутнє разом".

Угорщина загальмувала угоду про кредит G7 Україні на 50 млрд дол. до виборів у США - Reuters08.10.24, 16:15 • 50365 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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