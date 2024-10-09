Фон дер Ляйен раскритиковала поддержку Орбаном россии в пылкой речи в Европарламенте

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после того, как он выступил в Европейском парламенте, за заигрывание с российским диктатором владимиром путиным, за то, что допустил иностранное вмешательство россии и Китая и подвел венгерский народ, сообщает Politico, пишет УНН.

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"До сих пор есть некоторые, кто обвиняет в этой войне не оккупанта, а оккупированных. Не жажду к власти путина, а жажду Украины к свободе", - заявила президент Еврокомиссии.

"Я хочу спросить их", - сказала она, глядя прямо на Орбана: "Стали бы они когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении 1956 года? Или чехов и словаков в советских репрессиях 1968 года? Или литовцев в советских репрессиях 1991 года?" Риторические вопросы встретили аплодисментами проевропейские политические группы, отмечает издание.

В прошлом, как отмечает издание, Европарламент критиковал фон дер Ляйен за слишком мягкое отношение к вопросам верховенства права и прав человека в Венгрии.

Ее возражения относительно политики Орбана, как указано, прозвучали за несколько недель до того, как команда из 26 европейских комиссаров предстанет перед европарламентом для утверждения, и ей нужна поддержка членов Европарламента на ее второй срок. "В своем последнем обращении, в чрезвычайно резких выражениях, фон дер Ляйен раскритиковала венгерского премьер-министра за заигрывание с путиным", - пишет издание.

В начале шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан отправился с самопровозглашенными "миротворческими миссиями" в Киев, москву, Пекин и Вашингтон и без разрешения заявил, что представляет ЕС, отмечает издание.

После комментариев лидеров политических групп Европарламента, как указывает издание, шокированному Орбану дали возможность ответить, и он сказал, что "удивился тому, что сказал президент".

"Я намеренно не поднимал (вопрос) наших разногласий, потому что как председательствующие в Совете (ЕС) мы работаем от имени Европы. Неправильно говорить об этих разногласиях, когда мы говорим о председательстве", - сказал он.

Петер Мадьяр, который теперь является главным оппонентом Орбана, также столкнулся с премьер-министром во время дебатов. Партия Мадьяра, Tisza, показывает хорошие результаты в опросах.

Орбан добавил, что Еврокомиссия стала "политическим оружием" вместо того, чтобы быть нейтральной и сосредоточиться на защите договоров ЕС.

Фон дер Ляйен также коснулась других вопросов, которые возникали у нее с премьер-министром Венгрии.

Относительно конкурентоспособности, темы, по которой фон дер Ляйен и Орбан сходятся во мнении, что ЕС нужны большие инвестиции, председатель Еврокомиссии заявила, что, несмотря на усилия ЕС по стимулированию единого рынка, "одно правительство движется в противоположном направлении, отдаляясь от единого рынка". "Никаких призов за угадывание, кого она имела в виду", - замечает здесь Politico.

"Как правительство может привлечь больше европейских инвестиций, если одновременно оно дискриминирует европейские компании, облагая их налогом больше, чем другие?" - добавила она.

"Фон дер Ляйен завершила свою атаку на Орбана, затронув тему миграции, горячей политической темы и давней темы разговоров венгерского премьер-министра, который днем ранее на пресс-конференции утверждал, что его страна - одна из немногих, кто борется за то, чтобы не допустить мигрантов без документов в Европейский Союз", - пишет издание.

"Я слышала ваши слова, - продолжила фон дер Ляйен, - Вы сказали, что Венгрия защищает границы и что преступники заключены в Венгрии. Как это согласуется с тем фактом, что власти в прошлом году освободили из тюрем осужденных торговцев людьми и контрабандистов до окончания их срока?".

Как пишет издание, она воспользовалась возможностью, чтобы еще раз раскритиковать недавнее решение Венгрии разрешить китайской полиции патрулировать внутри страны, а также смягчение визовых требований для граждан россии этим летом, которое она назвала риском безопасности для всех стран ЕС.

"Это не защита суверенитета Европы, это лазейка для иностранного вмешательства", - заявила фон дер Ляйен.

Но, отмечает издание, фон дер Ляйен смягчила свои удары, закончив свою речь обращением к венгерскому народу. "Мы одна семья. Ваша история - это наша история. Ваше будущее - это наше будущее. Десять миллионов венгров - это 10 миллионов весомых причин продолжать формировать наше будущее вместе".

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