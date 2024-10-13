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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС хочет инвестировать в украинский ОПК вместо постоянных поставок вооружения - WP

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 17:29  •  7893 просмотра

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ЕС выделяет 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности Украины. Это знаменует изменение подхода ЕС к войне и подчеркивает недостатки собственного оборонного сектора в производстве оружия.

Европейский Союз постепенно переходит от постоянного донорства Украине к программе развития в Украине собственного оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что решение Евросоюза о выделении Украине 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности «знаменует собой значительный сдвиг» в подходе блока к войне.

Кроме того, оно подчеркивает недостатки оборонного сектора ЕС в производстве оружия и боеприпасов.

Один из европейских дипломатов рассказал, что Европа «не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине», и самый простой способ восполнить дефицит - «сделать его самим».

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Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это (оружие - ред.) гораздо быстрее сами

- говорит один из дипломатов на условиях анонимности. 

В ЕС объясняют, что инвестиции в украинский ОПУ «предоставляют больше гибкости» и «создают больше возможностей для Украины в короткие сроки». Кроме того, это также уменьшает давление на оборонное производство в западных странах.

В то же время он признал, что инвестиции в отечественный ОПК «не заменят широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину».

Журналисты отмечают, что ранее ОПК Украины просто не мог освоить значительные объемы финансирования. Но страна втрое увеличила производство вооружений в 2023 году, а затем удвоила этот показатель за первые восемь месяцев этого года. По крайней мере такие цифры приводит политическое руководство страны. 

Так, министр обороны Рустем Умеров заявил, что в этом году на оружейную промышленность страны выделено около 4 миллиардов долларов. Однако министр экономики Юлия Свириденко говорит, что оборонный сектор Украины имеет возможности производить значительно больше - примерно на 10-12 миллиардов долларов.

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Дополнение

Как пишет WP, средства на развитие украинского ОПК будут получены от прибыли с замороженных российских активов на Западе. Еще часть суммы выделит правительство Дании. Планируется, что выделенные деньги пойдут на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия. 

Также ожидается, что финансирование украинского ОПК со стороны партнеров может существенно возрасти уже в ближайшее время. 

Есть ряд стран, которые, насколько мне известно, близки к тому, чтобы объявить об использовании в будущем такого же механизма, либо сами инвестируя, либо просят Данию инвестировать свои деньги

- говорит один из собеседников The Washington Post. 

Однако даже с внешними вливаниями оружейный сектор Украины все еще далек от того, чтобы конкурировать с производством России, одного из ведущих мировых производителей оружия.

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Украине все еще нужна значительная помощь Запада в течение следующих нескольких лет для защиты от российской агрессии и освобождения стратегически жизненно важных территорий, которые сейчас оккупированы российскими войсками

- говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсудили тренировки украинских военных, поставки техники и вооружения, а также производство оружия и боеприпасов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаЭкономикаполитика
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