ЕС хочет инвестировать в украинский ОПК вместо постоянных поставок вооружения - WP
Киев • УНН
ЕС выделяет 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности Украины. Это знаменует изменение подхода ЕС к войне и подчеркивает недостатки собственного оборонного сектора в производстве оружия.
Европейский Союз постепенно переходит от постоянного донорства Украине к программе развития в Украине собственного оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что решение Евросоюза о выделении Украине 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности «знаменует собой значительный сдвиг» в подходе блока к войне.
Кроме того, оно подчеркивает недостатки оборонного сектора ЕС в производстве оружия и боеприпасов.
Один из европейских дипломатов рассказал, что Европа «не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине», и самый простой способ восполнить дефицит - «сделать его самим».
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Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это (оружие - ред.) гораздо быстрее сами
В ЕС объясняют, что инвестиции в украинский ОПУ «предоставляют больше гибкости» и «создают больше возможностей для Украины в короткие сроки». Кроме того, это также уменьшает давление на оборонное производство в западных странах.
В то же время он признал, что инвестиции в отечественный ОПК «не заменят широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину».
Журналисты отмечают, что ранее ОПК Украины просто не мог освоить значительные объемы финансирования. Но страна втрое увеличила производство вооружений в 2023 году, а затем удвоила этот показатель за первые восемь месяцев этого года. По крайней мере такие цифры приводит политическое руководство страны.
Так, министр обороны Рустем Умеров заявил, что в этом году на оружейную промышленность страны выделено около 4 миллиардов долларов. Однако министр экономики Юлия Свириденко говорит, что оборонный сектор Украины имеет возможности производить значительно больше - примерно на 10-12 миллиардов долларов.
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Дополнение
Как пишет WP, средства на развитие украинского ОПК будут получены от прибыли с замороженных российских активов на Западе. Еще часть суммы выделит правительство Дании. Планируется, что выделенные деньги пойдут на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия.
Также ожидается, что финансирование украинского ОПК со стороны партнеров может существенно возрасти уже в ближайшее время.
Есть ряд стран, которые, насколько мне известно, близки к тому, чтобы объявить об использовании в будущем такого же механизма, либо сами инвестируя, либо просят Данию инвестировать свои деньги
Однако даже с внешними вливаниями оружейный сектор Украины все еще далек от того, чтобы конкурировать с производством России, одного из ведущих мировых производителей оружия.
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Украине все еще нужна значительная помощь Запада в течение следующих нескольких лет для защиты от российской агрессии и освобождения стратегически жизненно важных территорий, которые сейчас оккупированы российскими войсками
Напомним,
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсудили тренировки украинских военных, поставки техники и вооружения, а также производство оружия и боеприпасов.