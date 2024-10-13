Инвестиции в украинский ОПК будут расти: Умеров подвел итоги европейского турне
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Обсудили усиление обороноспособности Украины, увеличение производства оружия и использование замороженных российских активов.
В течение недели министр обороны Украины Рустем Умеров провел деловые встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Основной темой переговоров было усиление обороноспособности Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.
Детали
Вернулся в Украину с конкретными результатами после встреч с коллегами - министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии. Работал в рамках работы делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Все четыре страны подтвердили: инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс будут расти
В частности обсудили конкретные шаги для увеличения производства оружия - как в Украине, так и через создание совместных предприятий с нашими европейскими партнерами.
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Глава Минобороны подчеркнул, что это позволит изготавливать технику, вооружение и боеприпасы для Сил обороны в рамках принципиально нового формата сотрудничества.
Еще один важный вопрос - замороженные российские активы будут использованы для финансирования наших оборонных нужд
Он также рассказал, что в Франции лично ознакомился с подготовкой украинской бригады. Министр подчеркнул, что Франция не только обучает, но и укомплектовывает наши подразделения современным вооружением.
Во время встречи с Президентом Макроном предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА
Напомним,
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсудили тренировки украинских военных, поставки техники и вооружения, а также производство оружия и боеприпасов.