Инвестиции в украинский ОПК будут расти: Умеров подвел итоги европейского турне

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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Обсудили усиление обороноспособности Украины, увеличение производства оружия и использование замороженных российских активов.

В течение недели министр обороны Украины Рустем Умеров провел деловые встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Германии. Основной темой переговоров было усиление обороноспособности Украины.  Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.

Детали

Вернулся в Украину с конкретными результатами после встреч с коллегами - министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Германии. Работал в рамках работы делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Все четыре страны подтвердили: инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс будут расти

- рассказал Умеров. 

В частности обсудили конкретные шаги для увеличения производства оружия - как в Украине, так и через создание совместных предприятий с нашими европейскими партнерами. 

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Глава Минобороны подчеркнул, что это позволит изготавливать технику, вооружение и боеприпасы для Сил обороны в рамках принципиально нового формата сотрудничества.

Еще один важный вопрос - замороженные российские активы будут использованы для финансирования наших оборонных нужд

- подчеркнул Рустем Умеров. 

Он также рассказал, что в Франции лично ознакомился с подготовкой украинской  бригады. Министр подчеркнул, что Франция не только обучает, но и укомплектовывает наши подразделения современным вооружением. 

Во время встречи с Президентом Макроном предложил обмен опытом в сфере дронов. Украина готова помочь создать во Франции тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА

- подытожил глава минобороны Украины.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсудили тренировки украинских военных, поставки техники и вооружения, а также производство оружия и боеприпасов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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