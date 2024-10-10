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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 14:00  •  6106 просмотра

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Министр обороны Украины встретился с британским коллегой для обсуждения поддержки Сил обороны. Умеров сообщил о поставках боеприпасов, дальнобойного оружия и инвестициях в оборонную промышленность Украины.

В четверг, 10 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим британским коллегой Джоном Гили. Главная тема встречи - дальнейшие шаги для поддержки Сил обороны. Об этом Умеров рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Украинский министр отметил, что Великобритания уже обеспечивает бойцов ВСУ необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. Кроме того, до конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90.

Украине нужно не только разрешение на применение, но и само дальнобойное оружие - Зеленский2 сентября 2024, 15:51 • 17691 просмотр

Также есть хорошие новости о дальнобойном оружии и роботизированных системах - враг почувствует это на поле боя

- заявил Умеров. 

Он рассказал, что Великобритания также активно работает над тренировкой и укомплектованием наших бригад стратегического резерва.

Во время встречи с Джоном Гили он проработал список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

Также глава Минобороны Украины отметил, что одной из тем переговоров стали инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Отдельно проинформировал британского коллегу о Плане победы Президента Владимира Зеленского, в частности в части обороны

- подытожил Умеров. 

Напомним,

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что одобрение для Украины использования ракет большой дальности по целям в россии является делом отдельных союзников.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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