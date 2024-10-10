«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии
Киев • УНН
Министр обороны Украины встретился с британским коллегой для обсуждения поддержки Сил обороны. Умеров сообщил о поставках боеприпасов, дальнобойного оружия и инвестициях в оборонную промышленность Украины.
В четверг, 10 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим британским коллегой Джоном Гили. Главная тема встречи - дальнейшие шаги для поддержки Сил обороны. Об этом Умеров рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Украинский министр отметил, что Великобритания уже обеспечивает бойцов ВСУ необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. Кроме того, до конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90.
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Он рассказал, что Великобритания также активно работает над тренировкой и укомплектованием наших бригад стратегического резерва.
Во время встречи с Джоном Гили он проработал список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.
Также глава Минобороны Украины отметил, что одной из тем переговоров стали инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
Отдельно проинформировал британского коллегу о Плане победы Президента Владимира Зеленского, в частности в части обороны
Напомним,
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что одобрение для Украины использования ракет большой дальности по целям в россии является делом отдельных союзников.