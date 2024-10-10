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"Маємо добрі новини щодо далекобійної зброї": Умєров зустрівся з міністром оборони Британії

"Маємо добрі новини щодо далекобійної зброї": Умєров зустрівся з міністром оборони Британії

Київ • УНН

 • 46498 перегляди

Міністр оборони України зустрівся з британським колегою для обговорення підтримки Сил оборони. Умєров повідомив про постачання боєприпасів, далекобійної зброї та інвестиції в оборонну промисловість України.

В четвер, 10 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з своїм британським колегою Джоном Гілі. Головна тема зустрічі — подальші кроки для підтримки Сил оборони. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Український міністр наголосив, що Британія вже забезпечує бійців ЗСУ необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Окрім того, до кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90.

Україні потрібен не лише дозвіл на застосування, а й сама далекобійна зброя - Зеленський02.09.24, 18:51 • 18103 перегляди

Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою

- заявив Умєров. 

Він розповів, що Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву.

Під час зустрічі з Джоном Гілі він опрацював список першочергових потреб, які будуть профінансовані коштом заморожених російських активів.

Також очільник Міноборони України відзначив, що однією з тем перемовин стали інвестиції в українську оборонну промисловість.

Окремо поінформував британського колегу про План перемоги Президента Володимира Зеленського, зокрема в частині оборони

- підсумував Умєров. 

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що схвалення для України використання ракет великої дальності по цілях в росії є справою окремих союзників.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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