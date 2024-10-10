"Маємо добрі новини щодо далекобійної зброї": Умєров зустрівся з міністром оборони Британії
Київ • УНН
Міністр оборони України зустрівся з британським колегою для обговорення підтримки Сил оборони. Умєров повідомив про постачання боєприпасів, далекобійної зброї та інвестиції в оборонну промисловість України.
В четвер, 10 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з своїм британським колегою Джоном Гілі. Головна тема зустрічі — подальші кроки для підтримки Сил оборони. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Український міністр наголосив, що Британія вже забезпечує бійців ЗСУ необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Окрім того, до кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90.
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Він розповів, що Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву.
Під час зустрічі з Джоном Гілі він опрацював список першочергових потреб, які будуть профінансовані коштом заморожених російських активів.
Також очільник Міноборони України відзначив, що однією з тем перемовин стали інвестиції в українську оборонну промисловість.
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