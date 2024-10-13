Інвестиції в український ОПК зростатимуть: Умєров підбив підсумки європейського турне

Протягом тижня міністр оборони України Рустем Умєров провів ділові зустрічі з колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Основною темою переговорів було посилення обороноздатності України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.

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Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами — міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював в рамках роботи делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським.Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати

Зокрема обговорили конкретні кроки для збільшення виробництва зброї — як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами.

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Очільник Міноборони наголосив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

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Він також розповів, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади. Міністр підкреслив, що Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням.

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