Інвестиції в український ОПК зростатимуть: Умєров підбив підсумки європейського турне
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Обговорили посилення обороноздатності України, збільшення виробництва зброї та використання заморожених російських активів.
Протягом тижня міністр оборони України Рустем Умєров провів ділові зустрічі з колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Основною темою переговорів було посилення обороноздатності України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.
Деталі
Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами — міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював в рамках роботи делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським.Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати
Зокрема обговорили конкретні кроки для збільшення виробництва зброї — як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами.
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Очільник Міноборони наголосив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.
Ще одне важливе питання — заморожені російські активи будуть використані для фінансування наших оборонних потреб
Він також розповів, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади. Міністр підкреслив, що Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням.
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Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.