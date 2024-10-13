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Інвестиції в український ОПК зростатимуть: Умєров підбив підсумки європейського турне

Київ • УНН

 • 33890 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Обговорили посилення обороноздатності України, збільшення виробництва зброї та використання заморожених російських активів.

Інвестиції в український ОПК зростатимуть: Умєров підбив підсумки європейського турне

Протягом тижня міністр оборони України Рустем Умєров провів ділові зустрічі з колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Основною темою переговорів було посилення обороноздатності України.  Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.

Деталі

Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами — міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював в рамках роботи делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським.Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати

- розповів Умєров. 

Зокрема обговорили конкретні кроки для збільшення виробництва зброї — як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. 

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Очільник Міноборони наголосив, що це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

Ще одне важливе питання — заморожені російські активи будуть використані для фінансування наших оборонних потреб

- наголосив Рустем Умєров. 

Він також розповів, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української  бригади. Міністр підкреслив, що Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням. 

Під час зустрічі з Президентом Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА

- підсумував глава міноборони України.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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