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Умєров обговорив з міністром оборони Франції спільне виробництво озброєння та боєприпасів

Умєров обговорив з міністром оборони Франції спільне виробництво озброєння та боєприпасів

Київ • УНН

 • 18484 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.

В середу, 9 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров здійснив робочий візит до Франції, де зустрівся зі своїм колегою Себастьяном Лекорню. Головна тема зустрічі — посилення української обороноздатності. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

За його словами, українські військові однієї з бригад вже проходять загальновійськові та фахові тренування під керівництвом французьких інструкторів. Також міністр відзначив, що Франція не зупиняється на цьому — вона також постачає техніку та озброєння для цієї бригади.

Окремо поінформував пана Лекорню про ситуацію на фронті та передав список нагальних потреб української армії. Нам потрібні додаткові снаряди та зброя, і Франція готова підтримати нас у цьому напрямку. Обговорили започаткування французького формату співпраці з виробництва озброєння та боєприпасів

- підсумував Умєров. 

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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