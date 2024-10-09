Умєров обговорив з міністром оборони Франції спільне виробництво озброєння та боєприпасів
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.
В середу, 9 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров здійснив робочий візит до Франції, де зустрівся зі своїм колегою Себастьяном Лекорню. Головна тема зустрічі — посилення української обороноздатності. Про це Умєров розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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За його словами, українські військові однієї з бригад вже проходять загальновійськові та фахові тренування під керівництвом французьких інструкторів. Також міністр відзначив, що Франція не зупиняється на цьому — вона також постачає техніку та озброєння для цієї бригади.
Окремо поінформував пана Лекорню про ситуацію на фронті та передав список нагальних потреб української армії. Нам потрібні додаткові снаряди та зброя, і Франція готова підтримати нас у цьому напрямку. Обговорили започаткування французького формату співпраці з виробництва озброєння та боєприпасів
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