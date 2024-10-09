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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров обсудил с министром обороны Франции совместное производство вооружения и боеприпасов

Умеров обсудил с министром обороны Франции совместное производство вооружения и боеприпасов

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 17:28  •  5418 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсудили тренировки украинских военных, поставки техники и вооружения, а также производство оружия и боеприпасов.

В среду, 9 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров совершил рабочий визит во Францию, где встретился со своим коллегой Себастьяном Лекорню. Главная тема встречи - усиление украинской обороноспособности. Об этом Умеров рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По его словам, украинские военные одной из бригад уже проходят общевойсковые и профессиональные тренировки под руководством французских инструкторов. Также министр отметил, что Франция не останавливается на этом - она также поставляет технику и вооружение для этой бригады.

Отдельно проинформировал господина Лекорню о ситуации на фронте и передал список насущных потребностей украинской армии. Нам нужны дополнительные снаряды и оружие, и Франция готова поддержать нас в этом направлении. Обсудили начало французского формата сотрудничества по производству вооружения и боеприпасов

- подытожил Умеров. 

Напомним,

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о подписании контракта на поставку 12 самоходных артиллерийских установок Caesar для Украины

Франция завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet20 сентября 2024, 12:26 • 16419 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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