Умеров обсудил с министром обороны Франции совместное производство вооружения и боеприпасов

В среду, 9 октября, министр обороны Украины Рустем Умеров совершил рабочий визит во Францию, где встретился со своим коллегой Себастьяном Лекорню. Главная тема встречи - усиление украинской обороноспособности. Об этом Умеров рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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По его словам, украинские военные одной из бригад уже проходят общевойсковые и профессиональные тренировки под руководством французских инструкторов. Также министр отметил, что Франция не останавливается на этом - она также поставляет технику и вооружение для этой бригады.

Отдельно проинформировал господина Лекорню о ситуации на фронте и передал список насущных потребностей украинской армии. Нам нужны дополнительные снаряды и оружие, и Франция готова поддержать нас в этом направлении. Обсудили начало французского формата сотрудничества по производству вооружения и боеприпасов - подытожил Умеров.

Напомним,

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