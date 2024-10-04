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24 березня, 11:21 • 110091 перегляди

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24 березня, 11:09 • 114261 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Франція передасть Україні 12 гармат CAESAR

Франція передасть Україні 12 гармат CAESAR

Київ • УНН

 • 13469 перегляди

Міністр оборони Франції повідомив про підписання контракту на постачання 12 самохідних артилерійських установок Caesar для України. Контракт підписано під час промислового форуму в Києві, фінансування здійснюватиме Україна.

Франція передасть Україні 12 додаткових самохідних артилерійських установок Caesar. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці Х, пише УНН.

У кулуарах промислового форуму в Києві, підписаний вчора контракт на постачання 12 гармат CAESAR, що фінансується Україною

- написав Лекорню.

Нагадаємо

 У Франції завершився шестимісячний курс з навчання українських пілотів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика
samokhidna-haubytsia-caesarСамохідна гаубиця CAESAR
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