Франція передасть Україні 12 гармат CAESAR
Київ • УНН
Міністр оборони Франції повідомив про підписання контракту на постачання 12 самохідних артилерійських установок Caesar для України. Контракт підписано під час промислового форуму в Києві, фінансування здійснюватиме Україна.
Франція передасть Україні 12 додаткових самохідних артилерійських установок Caesar. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці Х, пише УНН.
У кулуарах промислового форуму в Києві, підписаний вчора контракт на постачання 12 гармат CAESAR, що фінансується Україною
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