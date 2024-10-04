Франция передаст Украине 12 пушек CAESAR
Киев • УНН
Министр обороны Франции сообщил о подписании контракта на поставку 12 самоходных артиллерийских установок Caesar для Украины. Контракт подписан во время промышленного форума в Киеве, финансирование будет осуществлять Украина.
Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице Х, пишет УНН.
В кулуарах промышленного форума в Киеве, подписанный вчера контракт на поставку 12 пушек CAESAR, финансируемый Украиной
Напомним,
Во Франции завершился шестимесячный курс по обучению украинских пилотов.