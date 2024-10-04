Франция передаст Украине 12 пушек CAESAR

Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице Х, пишет УНН.

В кулуарах промышленного форума в Киеве, подписанный вчера контракт на поставку 12 пушек CAESAR, финансируемый Украиной - написал Лекорню.

Напомним,

Во Франции завершился шестимесячный курс по обучению украинских пилотов.