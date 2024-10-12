Украина и Франция будут работать над созданием совместных военных производств - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о планах создания совместных украинско-французских производств вооружения в Украине. Президент поручил министрам обороны и стратегических отраслей обеспечить выполнение договоренностей.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на результат в договоренностях с Францией о создании в Украине совместных украинско-французских производств вооружения. Об этом гарант сообщил во время вечернего обращения, передает УНН.
Во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия - о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве. На уровне министерств обороны это прорабатывается,
Детали
Он отметил, что сейчас работает датская модель - когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия. В то же время новую французскую модель Украина рассматривает как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств.
Президент также добавил, что обеспечение выполнения всех договоренностей - это персональная задача для министра обороны и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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