Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в курской области
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил о действиях украинской армии на фронте, включая курскую область рф. Зеленский отметил сложные условия в Донецкой области и Запорожье, но подчеркнул важность стойкости украинских подразделений.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил о действиях украинской армии на фронте, включая курскую область рфф. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в Telegram, пишет УНН.
Покровское направление - молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, который обеспечивает защиту наших позиций. В целом Донецкая область и Запорожское направление - это очень сложные условия, жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит,
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Кроме того, уточнил Зеленский, в курской области были попытки россии "оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи".
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