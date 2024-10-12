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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в курской области

Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронтах и операции в курской области

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12 октября 2024, 18:13  •  9719 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил о действиях украинской армии на фронте, включая курскую область рф. Зеленский отметил сложные условия в Донецкой области и Запорожье, но подчеркнул важность стойкости украинских подразделений.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил о действиях украинской армии на фронте, включая курскую область рфф. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в Telegram, пишет УНН.

Покровское направление - молодцы. Каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер, который обеспечивает защиту наших позиций. В целом Донецкая область и Запорожское направление - это очень сложные условия, жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит,

- заявил президент.

Детали

Кроме того, уточнил Зеленский, в курской области были попытки россии "оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи".

Зеленский подытожил результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин12 октября 2024, 11:30 • 37895 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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