ЄС планує підвищити мита на продовольство та добрива з росії та білорусі – Bloomberg
Київ • УНН
Європейський Союз обговорює підвищення мит на сільськогосподарські товари, продовольство та добрива з рф і білорусі. Деякі країни-члени закликають до масштабних обмежень, інші просять спершу оцінити вплив на ціни.
Європейський Союз обговорює питання щодо підвищення мит на додаткові сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з рф та білорусі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Як повідомляє видання, кілька держав-членів, які прагнуть обмежити доходи москви, закликають блок ввести масштабні мита на імпорт сільськогосподарської та рибної продукції з росії та білорусі до ЄС на додаток до вищих мит на зернові, встановлених раніше цього року.
Інші закликали до обережності, попросивши спочатку оцінити вплив будь-яких заходів на європейський імпорт та ціни на продовольство, повідомили анонімні джерела видання.
Як зазначає агентство, торгові заходи не завжди вимагають підтримки всіх держав-членів, на відміну від санкцій. ЄС все ще аналізує, на які товари він може орієнтуватися. Будь-який крок щодо добрив, ймовірно, вітатиметься європейською галуззю, яка лобіює захист.
Проте, як повідомило одне з джерел, терміни введення нових мит поки не зрозумілі, враховуючи юридичні та політичні перешкоди.
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Росія є найбільшим у світі експортером добрив із часткою ринку 18%. Хоча галузь не перебуває під санкціями, вона була змушена скоротити експорт у зв'язку з російським вторгненням в Україну в 2022 році через проблеми з логістикою та платежами. З того часу експорт відновився, і цього року очікується досягнення рекордного рівня 2021 року, згідно з даними Російської асоціації виробників добрив.
На сільське господарство, лісове господарство, полювання, рибальство та рибництво у першому півріччі поточного року припало близько 2% валового внутрішнього продукту росії.
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