Туреччина ввела антидемпінгові мита на азійську та російську сталь
Київ • УНН
Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт гарячекатаної сталі з Китаю, росії, Індії та Японії. Мита складають від 6,10% до 43,31% і стосуються близько 4 млн тонн імпортованої продукції вартістю $2-2,2 млрд.
Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт гарячекатаної сталі з Китаю, росії, Індії та Японії, захищаючи вітчизняних виробників. Про це повідомляє Daily Sabah, пише УНН.
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Мита стосуються близько 4 мільйонів тонн імпортованої продукції вартістю приблизно 2-2,2 мільярда доларів США.
Розмір нових мит складатиме від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту. Це є кроком, спрямованим на запобігання недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників.
Рішення Анкара прийняла на тлі зростання торгової напруженості між Китаєм і Європейським Союзом через тарифи на електромобілі, бренді та інші товари.
Розслідування імпорту гарячекатаної сталі показало, що передбачуваний демпінг сталі міг завдати шкоди внутрішньому виробництву.
Згідно з рішенням, мита на імпорт з Китаю коливаються від 15% до 43%, а мита на імпорт з росії, Індії та Японії коливаються від 6% до 9%.
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