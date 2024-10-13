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Туреччина ввела антидемпінгові мита на азійську та російську сталь

Київ • УНН

 • 20402 перегляди

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт гарячекатаної сталі з Китаю, росії, Індії та Японії. Мита складають від 6,10% до 43,31% і стосуються близько 4 млн тонн імпортованої продукції вартістю $2-2,2 млрд.

Туреччина ввела антидемпінгові мита на азійську та російську сталь

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт гарячекатаної сталі з Китаю, росії, Індії та Японії, захищаючи вітчизняних виробників. Про це повідомляє Daily Sabah, пише УНН.

Деталі

Мита стосуються близько 4 мільйонів тонн імпортованої продукції вартістю приблизно 2-2,2 мільярда доларів США.

Розмір нових мит складатиме від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту. Це є кроком, спрямованим на запобігання недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників.

Рішення Анкара прийняла на тлі зростання торгової напруженості між Китаєм і Європейським Союзом через тарифи на електромобілі, бренді та інші товари. 

Розслідування імпорту гарячекатаної сталі показало, що передбачуваний демпінг сталі міг завдати шкоди внутрішньому виробництву.

Згідно з рішенням, мита на імпорт з Китаю коливаються від 15% до 43%, а мита на імпорт з росії, Індії та Японії коливаються від 6% до 9%.

Туреччина подала заяву на вступ до БРІКС - Bloomberg02.09.24, 14:42 • 13094 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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