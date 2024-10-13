Турция ввела антидемпинговые пошлины на азиатскую и российскую сталь
Киев • УНН
Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной стали из Китая, россии, Индии и Японии. Пошлины составляют от 6,10% до 43,31% и касаются около 4 млн тонн импортируемой продукции стоимостью $2-2,2 млрд.
Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной стали из Китая, россии, Индии и Японии, защищая отечественных производителей. Об этом сообщает Daily Sabah, пишет УНН.
Детали
Пошлины касаются около 4 миллионов тонн импортируемой продукции стоимостью примерно 2-2,2 миллиарда долларов США.
Размер новых пошлин будет составлять от 6,10% до 43,31% от стоимости, страхования и фрахта. Это является шагом, направленным на предотвращение недобросовестной конкуренции после обращений отечественных производителей.
Решение Анкара приняла на фоне роста торговой напряженности между Китаем и Европейским Союзом из-за тарифов на электромобили, бренди и другие товары.
Расследование импорта горячекатаной стали показало, что предполагаемый демпинг стали мог нанести ущерб внутреннему производству.
Согласно решению, пошлины на импорт из Китая колеблются от 15% до 43%, а пошлины на импорт из россии, Индии и Японии колеблются от 6% до 9%.
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