Что скрывает китайский истребитель-невидимка J-35A: сравнение с F-35

Отмечается, что J-35A разработан как многоцелевой самолет, который может вести боевые действия как в воздухе, так и против наземных целей. Но на самом деле, как указывают эксперты, мало что известно о его действительных возможностях.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters и La Razón.

Детали

Самолет-невидимка J-35A, являющийся центральным экспонатом нынешнего авиасалона в Чжухае, разрабатывался более десяти лет, но эксперты говорят, что он до сих пор «черный ящик», поскольку о его возможностях известно немного.

«Из-за «черного ящика», который обычно окружает военно-технические разработки НОАК, мы не можем быть слишком уверенными в характеристиках J-35», - сказал Коллин Кох из Школы международных исследований им.

Первый публичный показ наземного варианта J-35A состоится во вторник, на следующий день после 75-й годовщины основания Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ожидается демонстрация полетов.

Справка

В материале издания La Razón J-35A сравнивается с американским F-35.

F-35 часто описывают как «высокопроизводительный компьютер, который также может летать», тогда как J-35A еще не продемонстрировал, придерживается ли он подобной философии передовых технологий - пишет издание.

Среди экспертов появилось подозрение относительно возможного копирования американского дизайна. Впрочем копирование функций такого самолета, как F-35 -непростая задача, говорят специалисты, поскольку самолет подобного класса имеет сложные подсистемы, интегрированные в его структуру.

Заявлено, что J-35A имеет меньше видимых швов и более унифицированную структуру, а также более компактную конструкцию шасси с меньшим количеством видимых элементов. В противоположность этому, шасси F-35 является более сложным и имеет дополнительные компоненты, которые помогают уменьшить радиолокационную заметность.

Дополнение

Аналитики считают, что J-35A изначально может быть предназначен для пекинского авианосного флота, «дополняя воздушную мощь КНР на море»

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