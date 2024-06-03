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У Києві відбувся національний відбір до збірної України на Ігри Нескорених 2025

У Києві відбувся національний відбір до збірної України на Ігри Нескорених 2025

Київ • УНН

 • 19235 перегляди

З 30 травня по 3 червня у Києві проходив національний відбір до національної збірної України на Ігри Нескорених 2025, де 329 поранених військовослужбовців та ветеранів змагалися у 9 адаптивних видах спорту, щоб представити Україну на міжнародних змаганнях у Канаді.

Протягом 30 травня по 3 червня у Києві пройшов національний відбір до збірної України Ігри Нескорених 2025. Національні змагання з різних видів спорту проходили серед поранених військовослужбовців та ветеранів. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Деталі

Присутні вшанували пам’ять учасників національних збірних, які ціною свого життя захищали свободу і незалежність України: Дмитра Сидорука, Андрія Котовенка, Сергія Сміліна, Володимира Мотельчука, Дмитра Олійника, Сергія Карайвана, Володимира Нерода, Олексія Рубцова, Тараса Коваля, Дмитра Синюка, Сергія Ільницького та Олега Кравця.

Символічно, у залі розмістили 12 стільців із їхніми іменами. А після перегляду пам’ятного відео, в.о. міністра Олександр Порхун оголосив хвилину мовчання за всіма полеглими за Україну. 

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Протягом 4 днів учасники змагалися у 9 видах адаптивного спорту: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, паверліфтинг веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс. Більшість учасників випробовували свої сили в обраних видах спорту вперше. 

У відомстві наголошують, що саме з національних змагань починається відбір команди на міжнародний захід Ігри Нескорених, який пройде у лютому 2025 року в Ванкувері та Вістлері, Канада.

Цьогоріч у національних змаганнях Ігри Нескорених взяла участь найбільша кількість учасників — 329 військових і ветеранів, які отримали травми, поранення чи захворіли, виконуючи бойові завдання на фронті.

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Тепер, протягом червня, 35 учасників будуть відібрані комісією до національної збірної, котра представить Україну на міжнародному заході Ігри Нескорених у Канаді 2025.

Доповнення

У Мінветеранів наголошують, що змагання стали наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом, обʼєднавши військовослужбовців та ветеранів з кожної області України, а також цьогоріч участь у нацзмаганнях взяв один представник Фінляндії, який воював за Україну.

Відвага та честь. Витривалість і результат. Рух вперед. Це все про вас, про кожного і кожну, чия воля сильніша за тіло. Про ваші родини, які також сьогодні з вами і без підтримки яких було б надзвичайно важко. Я теж, як і ви тепер, можемо сказати: поранення – це ще не кінець життя, як здається на початку. Це – новий етап, ще одне випробування, яке можна і треба подолати

- заявив на відкритті в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Також очільник Міністерства нагородив медалями учасників збірної України Ігор Нескорених 2023: Віталія Бородавку, Назара Вознюка, Максима Дмитраша, Олега Должка, Миколу Заріцького, Максима Зубова, Євгенія Кірейонка, Костянтина Кобиляну, Дмитра Козака, Семена Лагуну, Павла Лучківа, Вадима Мазніченка, Олександра Маковея, Івана Молдуна, Дмитра Полов'яна, Олександра Пономарьова, Володимира Товкиса та Юлію Шевчук.

Згодом, на церемонії закриття відбулося нагородження учасників всеукраїнських змагань Ігор Нескорених 2024. Найбільше медалей отримали учасники з Києва — 37. Майже стільки ж, а саме — 36 військовослужбовців та ветеранів представляли Дніпропетровську область, що зробило її рекордною серед інших. 

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Нагадаємо

Заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір заявив, що сьогодні в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни їх кількість зросте до 5-6 млн осіб.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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