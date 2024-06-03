В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

В течение 30 мая по 3 июня в Киеве прошел национальный отбор в сборную Украины Игры Непокоренных 2025. национальные соревнования по различным видам спорта проходили среди раненых военнослужащих и ветеранов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Присутствующие почтили память участников национальных сборных, которые ценой своей жизни защищали свободу и независимость Украины: Дмитрия Сидорука, Андрея Котовенко, Сергея Смилина, Владимира Мотельчука, Дмитрия Олейника, Сергея Карайвана, Владимира Нерода, Алексея Рубцова, Тараса Коваля, Дмитрия Синюка, Сергея Ильницкого и Олега Кравца.

Символично, в зале разместили 12 стульев с их именами. А после просмотра памятного видео, и. о. министра Александр Порхун объявил минуту молчания за всеми павшими за Украину.

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В течение 4 дней участники соревновались в 9 видах адаптивного спорта: Легкая атлетика (бег, толкание ядра, метание диска), велоспорт, плавание, волейбол сидя, баскетбол на креслах колесных, пауэрлифтинг гребля на тренажерах, стрельба из лука и настольный теннис. Большинство участников испытывали свои силы в выбранных видах спорта впервые.

В ведомстве отмечают, что именно с национальных соревнований начинается отбор команды на международное мероприятие Игры непокоренных, который пройдет в феврале 2025 года в Ванкувере и Уистлере, Канада.

В этом году в национальных соревнованиях Игры Непокоренных приняло участие наибольшее количество участников-329 военных и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболели, выполняя боевые задачи на фронте.

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Теперь, в течение июня, 35 участников будут отобраны комиссией в национальную сборную, которая представит Украину на международном мероприятии Игры Непокоренных в Канаде 2025.

Дополнение

В Минветеранов отмечают, что соревнования стали самым масштабным ветеранским спортивным мероприятием, объединив военнослужащих и ветеранов из каждой области Украины, а также в этом году участие в нацсоревнованиях принял один представитель Финляндии, который воевал за Украину.

Отвага и честь. Выносливость и результат. Движение вперед. Это все о вас, о каждом и каждом, чья воля сильнее тела. О ваших семьях, которые также сегодня с вами и без поддержки которых было бы чрезвычайно трудно. Я тоже, как и вы теперь, можем сказать: ранение – это еще не конец жизни, как кажется в начале. Это-новый этап, еще одно испытание, которое можно и нужно преодолеть - заявил на открытии и. о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Также глава Министерства наградил медалями участников сборной Украины Игр Непокоренных 2023: Виталия Бородавку, Назара Вознюка, Максима Дмитраша, Олега Должка, Николая Зарицкого, Максима Зубова, Евгения Кирейонка, Константина Кобыляну, Дмитрия Козака, Семена Лагуну, Павла Лучкива, Вадима Мазниченко, Александра Маковея, Ивана Молдуна, Дмитрия Половьяна, Александра Пономарева, Владимира Толкиса и Юлию Шевчук.

Впоследствии, на церемонии закрытия состоялось награждение участников Всеукраинских соревнований Игр Непокоренных 2024. больше всего медалей получили участники из Киева — 37.почти столько же, а именно — 36 военнослужащих и ветеранов представляли Днепропетровскую область, что сделало ее рекордной среди других.

Напомним

Заместитель министра по делам ветеранов Максим Кушнир заявил , что сегодня в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.

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