В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
vankuverВанкувер
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
kanadaКанада
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  51260 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  91661 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  113689 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  90319 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  112754 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107596 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110556 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172461 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163211 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162285 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Новости по теме
В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

  •  7264 просмотра
Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

  •  9493 просмотра
Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

  •  6864 просмотра
Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

  •  8115 просмотра
Суд удовлетворил ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Суд удовлетворил ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

  •  8676 просмотра
Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

  •  7789 просмотра
Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

  •  7360 просмотра
Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

  •  7752 просмотра
На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

  •  13191 просмотра
На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

  •  11764 просмотра

Популярные

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  112959 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  119063 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  120643 просмотра
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

  •  100785 просмотра
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

  •  118541 просмотра

Публикации

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  113689 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  112959 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

  •  112754 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  119063 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  120643 просмотра

В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

С 30 мая по 3 июня в Киеве проходил национальный отбор в национальную сборную Украины на Игры Непокоренных 2025, где 329 раненых военнослужащих и ветеранов соревновались в 9 адаптивных видах спорта, чтобы представить Украину на международных соревнованиях в Канаде.

спорт •   •  7264 просмотра
В Киеве состоялся национальный отбор в сборную Украины на Игры Непокоренных 2025

Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

Кулеба говорит, что попытки сорвать Саммит мира носят систематический и беспрецедентный по масштабам характер, подтверждающий его значимость. россия пытается подорвать его авторитет и убедить страны не участвовать в нем.

Война •   •  9493 просмотра
Кулеба: действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентными по масштабам

Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

На молодежном чемпионате Европы по фехтованию в Анталии (Турция) украинские рапиристки Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга сопит и Екатерина Буденко завоевали серебряные медали в командных соревнованиях.

спорт •   •  6864 просмотра
Украинские фехтовальщицы борются за медали на Европейском молодежном первенстве: сегодня "серебро" в женской рапире

Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

Более 2500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет с оккупированных украинских территорий пройдут военную подготовку в волгоградской области россии, что является нарушением международных норм и стандартов по защите несовершеннолетних от участия в военных действиях.

Война •   •  8115 просмотра
Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

Суд удовлетворил ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора о передаче имущества (ТРЦ "Гулливер") в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщили в Шевченковском районном суде города Киева в понедельник.

Экономика •   •  8676 просмотра
Суд удовлетворил ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Российский блогер Борис Рожин, известный под псевдонимом "Colonelcassad", был обвинен Службой безопасности Украины в многочисленных преступлениях, включая посягательство на территориальную целостность Украины, пособничество российской агрессии, сотрудничество с врагом и пропаганду войны, за его пророссийскую позицию и поддержку российского вторжения в Украину.

Война •   •  7789 просмотра
Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Количество мест в магистратуре и аспирантуре не будет увеличено, несмотря на высокий спрос - более 200 000 абитуриентов в этом году, из-за лицензионных ограничений на количество мест в каждом высшем учебном заведении.

Общество •   •  7360 просмотра
Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".

Экономика •   •  7752 просмотра
Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

Верховная Рада может проголосовать на этой неделе за назначение Алексея Чернышева новым министром инфраструктуры, а Алексея Кулебы - новым министром регионального развития.

политика •   •  13191 просмотра
На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

11 населенных пунктов Полтавской области остаются без электроснабжения, всего это 1,4 тысячи потребителей.

Общество •   •  11764 просмотра
На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА