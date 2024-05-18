Ветераны могут получить гранты в 15 тыс. евро по программе ЕС для развития своего бизнеса

Программа Европейского союза EU4Youth запускает две трансформационные грантовые инициативы, направленные на поддержку двух категорий украинского общества - активной молодежи и ветеранов, которые возвращаются с войны, пишет УНН.

Детали

Указанные инициативы имеют целью предоставить людям инструменты и возможности для развития. В частности, ускорить расширение прав и возможностей молодежи через предпринимательское образование.

Одним из выдающихся проектов в рамках EU4Youth является инициатива, которая реализуется общественной организацией "Молодежная платформа" в сотрудничестве со Школой сознательного предпринимательства School of ME. Инициатива направлена на интеграцию социального предпринимательства в деятельность молодежных центров по всей Украине, укрепление их как образовательных платформ, а также проведение практических семинаров, где молодые люди могут узнать о бизнес-планировании, стратегии социального влияния и практики устойчивого ведения бизнеса.

Восемь команд из разных молодежных центров пройдут профессиональное обучение, получат менторскую поддержку и поборются за гранты до 15 000 евро каждая для реализации своих бизнес-планов. Кроме того, команды молодежных центров Украины будут иметь возможность присоединиться к международному сообществу молодежных центров.

Предоставляя украинской молодежи необходимые навыки и знания для запуска и поддержки социальных предприятий, проект способствует формированию нового поколения социально ответственных предпринимателей. Цель проекта - способствовать объединению молодых людей в устойчивое сообщество, а также обеспечить их возможностями, знаниями и навыками, необходимыми для процветания в условиях меняющегося экономического ландшафта - отмечают организаторы.

Ранее, в рамках третьего этапа программы EU4Youth «Молодежная занятость и предпринимательство», было предоставлено 4 прямых гранта на общую сумму 1,3 млн евро организациям из Украины.

Узнайте больше о возможности получения гранта по ссылке.

Добавим

Проект Checkpoint реализуется общественной организацией "Открытая литовская фундация" совместно с "Лабораторией военно-политических исследований и реконструкции". Проект предлагает целостный подход к реинтеграции ветеранов, состоящий из нескольких ключевых компонентов. Он включает психологическую и юридическую поддержку, обучение предпринимательской деятельности, специальные программы для поддержки членов семей ветеранов, а также физическую реабилитацию.