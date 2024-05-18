Ветерани можуть отримати гранти у 15 тис. євро по програмі ЄС для розвитку свого бізнесу

Програма Європейського союзу EU4Youth запускає дві трансформаційні грантові ініціативи, спрямовані на підтримку двох категорій українського суспільства – активної молоді та ветеранів, які повертаються з війни, пише УНН.

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Зазначені ініціативи мають на меті надати людям інструменти та можливості для розвитку. Зокрема, прискорити розширення прав і можливостей молоді через підприємницьку освіту.

Одним із визначних проєктів в межах EU4Youth є ініціатива, яка реалізується громадською організацією "Молодіжна платформа" у співпраці зі Школою свідомого підприємництва School of ME. Ініціатива спрямована на інтеграцію соціального підприємництва в діяльність молодіжних центрів по всій Україні, зміцнення їх як освітніх платформ, а також проведення практичних семінарів, де молоді люди можуть дізнатися про бізнес-планування, стратегії соціального впливу та практики сталого ведення бізнесу.

Вісім команд з різних молодіжних центрів пройдуть професійне навчання, отримають менторську підтримку та позмагаються за гранти до 15 000 євро кожна для реалізації своїх бізнес-планів. Крім того, команди молодіжних центрів України матимуть можливість долучитися до міжнародної спільноти молодіжних центрів.

Надаючи українській молоді необхідні навички та знання для запуску та підтримки соціальних підприємств, проєкт сприяє формуванню нового покоління соціально відповідальних підприємців. Мета проєкту – сприяти об'єднанню молодих людей у стійку спільноту, а також забезпечити їх можливостями, знаннями та навичками, що необхідні для процвітання в умовах мінливого економічного ландшафту - зазначають організатори.

Раніше, в межах третього етапу програми EU4Youth "Молодіжна зайнятість та підприємництво", було надано 4 прямі гранти на загальну суму 1,3 млн євро організаціям з України.

Дізнайтеся більше про можливість отримання гранту за посиланням.

Додамо

Проєкт Checkpoint реалізується громадською організацією "Відкрита литовська фундація" спільно з "Лабораторією військово-політичних досліджень та реконструкції". Проєкт пропонує цілісний підхід до реінтеграції ветеранів, що складається з кількох ключових компонентів. Він включає психологічну та юридичну підтримку, навчання підприємницькій діяльністі, спеціальні програми для підтримки членів сімей ветеранів, а також фізичну реабілітацію.