В Украине создадут польско-украинский центр протезирования для ветеранов

Современный центр протезирования и реабилитации ветеранов откроют в Украине. Созданием центра занимаются представители польской компании EnForce Medical Technologies и фондов "Польша помогает Украине", Siepomaga и Solidarity Fund, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Для обустройства центра сейчас идет поиск надлежащего помещения. Там ветераны смогут получить протезирование и пройти реабилитацию.

Также, как сообщается, рассматривается возможность организовать в будущем центре производство протезов. Все необходимые для этого технологические процессы будут перенесены из Польши в Украину, указали в Минреинтеграции.

Дополнение

Кабмин утвердил использование средств государственного бюджета для бесплатного зубопротезирования ветеранов и участников боевых действий.