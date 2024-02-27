Ветерани та учасники бойових дій отримають право на безоплатне зубопротезування
Київ • УНН
Кабінет Міністрів схвалив використання державних коштів на безкоштовне зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій через медичні заклади, які є партнерами Служби охорони здоров'я України.
Кабмін затвердив використання коштів державного бюджету для безкоштовного зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій. У проекті приймають участь заклади охорони здоров’я, які уклали відповідний договір із Національною службою здоров’я України, передає УНН.
Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безкоштовного зубопротезування ветеранів
Проектом акта зокрема передбачається:
• надання медичних послуг із зубопротезування ветеранам та учасникам бойових дій за рахунок коштів державного бюджету;
• затвердження Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації цього пілотного проєкту;
Запровадження такого механізму для пілотного проєкту дозволить реалізувати гарантовані законом соціальні права ветеранів та учасників бойових дій на безоплатне зубопротезування
Щоб взяти участь у пілотному проекті, заклади охорони здоров’я мають одержати ліцензію укласти відповідний договір із Національною службою здоров’я України.
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