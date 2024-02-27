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Ветерани та учасники бойових дій отримають право на безоплатне зубопротезування

Київ • УНН

 • 22241 перегляди

Кабінет Міністрів схвалив використання державних коштів на безкоштовне зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій через медичні заклади, які є партнерами Служби охорони здоров'я України.

Ветерани та учасники бойових дій отримають право на безоплатне зубопротезування

Кабмін затвердив використання коштів державного бюджету для безкоштовного зубопротезування ветеранів та учасників бойових дій. У проекті приймають участь заклади охорони здоров’я, які уклали відповідний договір із Національною службою здоров’я України, передає УНН.

Уряд затвердив Порядок використання коштів для пілотного проєкту безкоштовного зубопротезування ветеранів

 – ідеться у повідомленні.

Проектом акта зокрема передбачається:

• надання медичних послуг із зубопротезування ветеранам та учасникам бойових дій за рахунок коштів державного бюджету;

• затвердження Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації цього пілотного проєкту;

Запровадження такого механізму для пілотного проєкту дозволить реалізувати гарантовані законом соціальні права ветеранів та учасників бойових дій на безоплатне зубопротезування

- інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Щоб взяти участь у пілотному проекті, заклади охорони здоров’я мають одержати ліцензію укласти відповідний договір із Національною службою здоров’я України.

Нагадаємо

За даними Міністерства охорони здоров'я, сім українських міст досі відчувають нестачу донорської крові всіх груп.

У Тернопільській області лікарі провели першу в Україні операцію з аутотрансплантації, під час якої повністю видалили злоякісну пухлину серця у військовослужбовця.

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