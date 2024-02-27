Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  53863 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  97240 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  104533 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  127238 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  143401 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  143120 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  148106 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  143550 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  134116 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150565 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 12:14  •  2755 просмотра

Read in English

Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.

Кабмин утвердил использование средств государственного бюджета для бесплатного зубопротезирования ветеранов и участников боевых действий. В проекте принимают участие учреждения здравоохранения, которые заключили соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины, передает УНН.

Правительство утвердило Порядок использования средств для пилотного проекта бесплатного зубопротезирования ветеранов

 - говорится в сообщении.

Проектом акта в частности предусматривается:

- предоставление медицинских услуг по зубопротезированию ветеранам и участникам боевых действий за счет средств государственного бюджета;

- утверждение Порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации этого пилотного проекта;

Введение такого механизма для пилотного проекта позволит реализовать гарантированные законом социальные права ветеранов и участников боевых действий на бесплатное зубопротезирование

- информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы принять участие в пилотном проекте, учреждения здравоохранения должны получить лицензию и заключить соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним,

По данным Министерства здравоохранения, сим украинских городов до сих пор испытывают недостаток донорской крови всех групп.

В Тернопольской области врачи провели первую в Украине операцию по аутотрансплантации, во время которой полностью удалили злокачественную опухоль сердца у военнослужащего.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Здоровье
Ветерани та учасники бойових дій отримають право на безоплатне зубопротезування
Veterans and combatants will be entitled to free dental prosthetics
Новости по теме

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.

Здоровье •   •  2755 просмотра
Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна" для Швеции.

Война •   •  6402 просмотра
Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"

Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

Принц Уильям пропустил панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам.

Новости Мира •   •  4629 просмотра
Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин

россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.

Война •   •  6107 просмотра
"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин

В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина

В Новой Каховке произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "единая россия" и избирательного участка. Таким образом оккупанты пытаются сорвать фейковые выборы презиеднта рф.

Война •   •  12898 просмотра
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина

Правительство назначило Павлущика новым главой НАПК

Кабинет Министров Украины назначил Виктора Павлущика председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и утвердил нескольких заместителей председателей областных государственных администраций, временно назначив Андрея Даника председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и уволив Александра Кохана с должности председателя Сарненской районной государственной администрации.

Политика •   •  28258 просмотра
Правительство назначило Павлущика новым главой НАПК

Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент страны

Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и продолжит оказывать военную помощь, в частности, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Политика •   •  24460 просмотра
Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент страны

С марта Украина сможет экспортировать в ЕС еще больше электроэнергии

С 1 марта Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу на 150 МВт, начиная со следующей недели.

Экономика •   •  22618 просмотра
С марта Украина сможет экспортировать в ЕС еще больше электроэнергии

Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Молдова отправила в Украину 5 грузовиков с более 75 тоннами гуманитарной помощи, включая медикаменты, консервы и генераторы.

Общество •   •  21597 просмотра
Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи

Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства

Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства.

Экономика •   •  17865 просмотра
Из-за желания наживы ФГВФЛ более 70 кредиторов банка "Конкорд" не могут получить обратно свои средства