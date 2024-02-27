Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Кабмин утвердил использование средств государственного бюджета для бесплатного зубопротезирования ветеранов и участников боевых действий. В проекте принимают участие учреждения здравоохранения, которые заключили соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины, передает УНН.

Правительство утвердило Порядок использования средств для пилотного проекта бесплатного зубопротезирования ветеранов - говорится в сообщении.

Проектом акта в частности предусматривается:

- предоставление медицинских услуг по зубопротезированию ветеранам и участникам боевых действий за счет средств государственного бюджета;

- утверждение Порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации этого пилотного проекта;

Введение такого механизма для пилотного проекта позволит реализовать гарантированные законом социальные права ветеранов и участников боевых действий на бесплатное зубопротезирование - информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы принять участие в пилотном проекте, учреждения здравоохранения должны получить лицензию и заключить соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины.

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