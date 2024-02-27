Тернопільські лікарі вперше в Україні видалили злоякісну пухлину серця методом аутотрансплантації: операцію провели військовому

На Тернопільщині лікарі повністю видалили військовому злоякісну пухлину серця методом аутотрансплантації, що застосували в Україні вперше. Зазначається, що ця операція тривала близько 13 години. Про успіх медиків розповіли у Тернопільській ОВА, передає УНН.

Деталі

В ОВА розповіли, що лікарям довелось вийняли серце з грудної клітки пацієнта, щоб повністю видалити злоякісне. Йдеться про саркому задньої стінки лівого передсердя. Допоки лікарі видаляли пухлину, життя пацієнта підтримував апарат штучного кровообігу.

Пацієнтом, який погодився на цю надскладну операцію виявився 45-річний військовослужбовець. Він отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги. Лікарі діагностували у нього важку мітральну недостатність.

До нас у відділення військовослужбовця направили на планову рутинну операцію. … Під час діагностики ми бачили певну масу, яку ми сприйняли як тромботичну, у лівому передсерді. Коли ж почали операцію, виявили пухлину. Взяли гістологію і вирішили не продовжувати планову операцію, тому що до такого масштабного втручання потрібно було підготуватися. – розповів кардіохірург Володимир Мороз.

Перш ніж провести операцію лікарі вивчали літературу, переглядали відео і досліджували інформацію, яка є наявна щодо цієї патології у закордонних джерелах. Та одночасно готували пацієнта до операції.

Операція відбувалася у два етапи. Ми вийняли серце з грудної клітки пацієнта, видалили частини пухлини, які залишилися у грудній клітці, сформували нову задню стінку лівого передсердя з бичачого перикарду, вшивши в нього всі легеневі вени. Другий етап - це робота з серцем. Саркома вразила мітральний клапан серця і частину лівого передсердя, які були вражені саркомою, тому ми видалили їх. Після цього ми відновили геометрію лівого передсердя теж за допомогою бичачого перикарду та встановили новий мітральний клапан. – поділився деталями операції Володимир Мороз..

Лікар також розповів, що післяопераційний період був складний. Команда закладу робила все можливе і неможливе, аби допомогти пацієнту.

Нині стан військового, якого прооперували, задовільний. Він у Києві з родиною, де проходить реабілітацію й спецлікування".

Нагадаємо

На минулому тижні львівські лікарі успішно провели двогодинну операцію з видалення небезпечної для життя 10-сантиметрової пухлини наднирників у 40-річної жінки, яку на четвертий день після операції відпустили додому.