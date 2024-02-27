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Тернопольские врачи впервые в Украине удалили злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации: операцию провели военному

Тернопольские врачи впервые в Украине удалили злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации: операцию провели военному

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 22:25  •  1623 просмотра

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В Тернопольской области врачи провели первую в Украине операцию по аутотрансплантации, во время которой полностью удалили злокачественную опухоль сердца у военнослужащего.

На Тернопольщине врачи полностью удалили военному злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации, что применили в Украине впервые. Отмечается, что эта операция длилась около 13 часов. Об успехе медиков рассказали в Тернопольской ОВА, передает УНН.

Детали

В ОВА рассказали, что врачам пришлось вынули сердце из грудной клетки пациента, чтобы полностью удалить злокачественное. Речь идет о саркоме задней стенки левого предсердия. Пока врачи удаляли опухоль, жизнь пациента поддерживал аппарат искусственного кровообращения.

Пациентом, который согласился на эту сложнейшую операцию оказался 45-летний военнослужащий. Он получил ранение на фронте и пережил высокую ампутацию ноги. Врачи диагностировали у него тяжелую митральную недостаточность.

К нам в отделение военнослужащего направили на плановую рутинную операцию. ... Во время диагностики мы видели определенную массу, которую мы восприняли как тромботическую, в левом предсердии. Когда же начали операцию, обнаружили опухоль. Взяли гистологию и решили не продолжать плановую операцию, потому что к такому масштабному вмешательству нужно было подготовиться.

 - рассказал кардиохирург Владимир Мороз.

Прежде чем провести операцию врачи изучали литературу, просматривали видео и исследовали информацию, которая имеется в отношении этой патологии в зарубежных источниках. И одновременно готовили пациента к операции.

Операция проходила в два этапа. Мы вынули сердце из грудной клетки пациента, удалили части опухоли, которые остались в грудной клетке, сформировали новую заднюю стенку левого предсердия из бычьего перикарда, вшив в него все легочные вены. Второй этап - это работа с сердцем. Саркома поразила митральный клапан сердца и часть левого предсердия, которые были поражены саркомой, поэтому мы удалили их. После этого мы восстановили геометрию левого предсердия тоже с помощью бычьего перикарда и установили новый митральный клапан. 

- поделился деталями операции Владимир Мороз. 

Врач также рассказал, что послеоперационный период был сложный. Команда заведения делала все возможное и невозможное, чтобы помочь пациенту.

Сейчас состояние военного, которого прооперировали, удовлетворительное. Он в Киеве с семьей, где проходит реабилитацию и спецлечение".

Напомним

На минувшей неделе львовские врачи успешно провели двухчасовую операцию по удалению опасной для жизни 10-сантиметровой опухоли надпочечников у 40-летней женщины, которую на четвертый день после операции отпустили домой.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Здоровье
ukrainaУкраина
ternopolТернополь
lvovЛьвов
kievКиев
Тернопільські лікарі вперше в Україні видалили злоякісну пухлину серця методом аутотрансплантації: операцію провели військовому
For the first time in Ukraine, Ternopil doctors removed a malignant heart tumor by autotransplantation: the operation was performed on a military man
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Тернопольские врачи впервые в Украине удалили злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации: операцию провели военному

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