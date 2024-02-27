Тернопольские врачи впервые в Украине удалили злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации: операцию провели военному
Киев • УНН
В Тернопольской области врачи провели первую в Украине операцию по аутотрансплантации, во время которой полностью удалили злокачественную опухоль сердца у военнослужащего.
На Тернопольщине врачи полностью удалили военному злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации, что применили в Украине впервые. Отмечается, что эта операция длилась около 13 часов. Об успехе медиков рассказали в Тернопольской ОВА, передает УНН.
Детали
В ОВА рассказали, что врачам пришлось вынули сердце из грудной клетки пациента, чтобы полностью удалить злокачественное. Речь идет о саркоме задней стенки левого предсердия. Пока врачи удаляли опухоль, жизнь пациента поддерживал аппарат искусственного кровообращения.
Пациентом, который согласился на эту сложнейшую операцию оказался 45-летний военнослужащий. Он получил ранение на фронте и пережил высокую ампутацию ноги. Врачи диагностировали у него тяжелую митральную недостаточность.
К нам в отделение военнослужащего направили на плановую рутинную операцию. ... Во время диагностики мы видели определенную массу, которую мы восприняли как тромботическую, в левом предсердии. Когда же начали операцию, обнаружили опухоль. Взяли гистологию и решили не продолжать плановую операцию, потому что к такому масштабному вмешательству нужно было подготовиться.
Прежде чем провести операцию врачи изучали литературу, просматривали видео и исследовали информацию, которая имеется в отношении этой патологии в зарубежных источниках. И одновременно готовили пациента к операции.
Операция проходила в два этапа. Мы вынули сердце из грудной клетки пациента, удалили части опухоли, которые остались в грудной клетке, сформировали новую заднюю стенку левого предсердия из бычьего перикарда, вшив в него все легочные вены. Второй этап - это работа с сердцем. Саркома поразила митральный клапан сердца и часть левого предсердия, которые были поражены саркомой, поэтому мы удалили их. После этого мы восстановили геометрию левого предсердия тоже с помощью бычьего перикарда и установили новый митральный клапан.
Врач также рассказал, что послеоперационный период был сложный. Команда заведения делала все возможное и невозможное, чтобы помочь пациенту.
Сейчас состояние военного, которого прооперировали, удовлетворительное. Он в Киеве с семьей, где проходит реабилитацию и спецлечение".
Напомним
На минувшей неделе львовские врачи успешно провели двухчасовую операцию по удалению опасной для жизни 10-сантиметровой опухоли надпочечников у 40-летней женщины, которую на четвертый день после операции отпустили домой.
Тернопольские врачи впервые в Украине удалили злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации: операцию провели военному
В Тернопольской области врачи провели первую в Украине операцию по аутотрансплантации, во время которой полностью удалили злокачественную опухоль сердца у военнослужащего.
Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы
Нидерланды выделят 100 миллионов евро на боеприпасы, чтобы помочь Украине продолжить защиту от российских атак.
Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState
Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.
Украина увеличит экспорт электроэнергии в страны ЕС до 550 МВт в час
Украина увеличит максимальный экспорт электроэнергии в страны ЕС с 400 МВт в час до 550 МВт в час с 1 марта.
Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси
Литва усилит контроль за качеством зерна, импортируемого из россии и других стран с высоким уровнем риска, таких как беларусь, Приднестровье и неподконтрольные их правительствам территории Украины и Грузии.
В Хмельницкой области раздаются взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области во время воздушной тревоги 26 февраля после того, как, по сообщениям, российские беспилотники нанесли удар по этой местности.
В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО
Белый дом призвал Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО после того, как венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие на пути к членству.
На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты
Украинские силы противовоздушной обороны сбили две российские крылатые ракеты в Днепропетровской области 26 февраля.
В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"
Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.
Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу
Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.