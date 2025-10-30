Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту

Президент Дональд Трамп після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном і наступного оголошення пом'якшень у торговельному конфлікті між КНР та США, запропонував Китаю угоду щодо нафти та газу. Про це президент Сполучених Штатів написав на Truth Social, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін у четвер досягли розуміння щодо пом'якшення торговельного конфлікту між Вашингтоном і Пекіном. Згодом президент Дональд Трамп натякнув на можливість нафтогазової угоди між Аляскою та Китаєм. У своєму повідомленні в Truth Social, Трамп оглосив про велику енергетичну угоду, що стосується Аляски.

Китай також погодився розпочати процес закупівлі американської енергетики. Фактично, може відбутися дуже масштабна угода щодо закупівлі нафти та газу у великого штату Аляска - зазначив Дональд Трамп.

Потенціал цієї енергетичної угоди мають вивчити міністр енергетики Кріс Райт та міністр внутрішніх справ Дуг Бургум разом зі своїми відповідними енергетичними командами.

Імовірні угоди після значних скорочень у торгових відносинах США та КНР

Заява нафтогазової угоди наразі виглядає спроба змінити курс у відносинах, після значних скорочень у попередній період. На початку року імпорту нафти з США до Китаю було суттєво скорочено.

У квітні китайські нафтопереробні заводи скоротили імпорт американської нафти приблизно на 90 відсотків на тлі ескалації торговельної напруженості зі Сполученими Штатами. Це призвело до різкого зростання імпорту сирої нафти з Канади, причому Китай імпортував 7,3 мільйона барелів сирої нафти з порту Ванкувер у березні, пишуть ЗМІ.

Упродовж року торговельна напруженість між США та Китаєм швидко загострилася, і обидві країни запровадили митні тарифи. Серед них: 44-відсоткове обмеження з боку Китаю на експорт американської сої. Оскільки соєві боби становлять близько 14% від загального обсягу сільськогосподарського експорту США, це стало величезним ударом для місцевих фермерів.

Додамо, що Трамп, після посилення Китаєм обмежень на експорт рідкісноземельних елементів, обіцяв з листопада запровадити додаткові 100-відсоткові тарифи на китайські товари.

Втім на сьогодні, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ КНР, Вашингтон і Пекін "досягли консенсусу" щодо "важливих економічних і торговельних питань".

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, заявивши, що вони досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом.

