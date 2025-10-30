$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
11:00 • 33044 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 24042 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
30 жовтня, 10:10 • 22652 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
30 жовтня, 08:02 • 27051 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18573 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 22488 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28303 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 45127 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45170 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту

Київ • УНН

 • 3274 перегляди

Президент США Дональд Трамп запропонував Китаю угоду щодо нафти та газу після зустрічі з Сі Цзіньпіном та оголошення пом'якшень у торговельному конфлікті. Ця пропозиція стосується закупівлі американської енергетики, зокрема з Аляски, і потенціал угоди вивчатимуть міністр енергетики та міністр внутрішніх справ.

Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту

Президент Дональд Трамп після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном і наступного оголошення пом'якшень у торговельному конфлікті між КНР та США, запропонував Китаю угоду щодо нафти та газу. Про це президент Сполучених Штатів написав на Truth Social, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін у четвер досягли розуміння щодо пом'якшення торговельного конфлікту між Вашингтоном і Пекіном. Згодом президент Дональд Трамп натякнув на можливість нафтогазової угоди між Аляскою та Китаєм. У своєму повідомленні в Truth Social, Трамп оглосив про велику енергетичну угоду, що стосується Аляски. 

Китай також погодився розпочати процес закупівлі американської енергетики. Фактично, може відбутися дуже масштабна угода щодо закупівлі нафти та газу у великого штату Аляска

- зазначив Дональд Трамп.

Потенціал цієї енергетичної угоди мають вивчити міністр енергетики Кріс Райт та міністр внутрішніх справ Дуг Бургум разом зі своїми відповідними енергетичними командами.

Імовірні угоди після значних скорочень у торгових відносинах США та КНР

Заява нафтогазової угоди наразі виглядає спроба змінити курс у відносинах, після значних скорочень у попередній період. На початку року імпорту нафти з США до Китаю було суттєво скорочено.

У квітні китайські нафтопереробні заводи скоротили імпорт американської нафти приблизно на 90 відсотків на тлі ескалації торговельної напруженості зі Сполученими Штатами. Це призвело до різкого зростання імпорту сирої нафти з Канади, причому Китай імпортував 7,3 мільйона барелів сирої нафти з порту Ванкувер у березні, пишуть ЗМІ.

Упродовж року торговельна напруженість між США та Китаєм швидко загострилася, і обидві країни запровадили митні тарифи. Серед них: 44-відсоткове обмеження з боку Китаю на експорт американської сої. Оскільки соєві боби становлять близько 14% від загального обсягу сільськогосподарського експорту США, це стало величезним ударом для місцевих фермерів. 

Додамо, що Трамп, після посилення Китаєм обмежень на експорт рідкісноземельних елементів, обіцяв з листопада запровадити додаткові 100-відсоткові тарифи на китайські товари.

Втім на сьогодні, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ КНР, Вашингтон і Пекін "досягли консенсусу" щодо "важливих економічних і торговельних питань".

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, заявивши, що вони досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом.

Нагадаємо

Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником у переговорах між росією і Україною, проте не вважає, що для цього настав час. Його позиція наразі вичікувальна. Про це у коментарі УНН сказав політолог Руслан Бортник.

Ігор Тележніков

