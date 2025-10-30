$42.080.01
08:17 • 1644 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
08:02 • 3712 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Китай заявляє про "досягнення консенсусу" зі США: що кажуть про TikTok, мита та рідкісноземи

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Китай і США досягли консенсусу з важливих економічних питань після зустрічі Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа. Сторони обговорили питання TikTok, мит та рідкісноземельних елементів, домовившись про подальші кроки.

Китай заявляє про "досягнення консенсусу" зі США: що кажуть про TikTok, мита та рідкісноземи

Китай і Сполучені Штати "досягли консенсусу" з "важливих економічних і торговельних питань" після зустрічі між лідером Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ КНР, пише УНН з посиланням на CNN.

Перша заява Пекіна

У першій заяві, опублікованій Китаєм після переговорів, не було жодних подробиць щодо угоди.

"Обидві команди повинні якомога швидше вдосконалити та завершити подальшу роботу, підтримувати та впроваджувати консенсус, а також досягти відчутних результатів, щоб заспокоїти як Китай, так і США, а також світову економіку", – сказав Сі, як зазначено в повідомленні.

Китайський лідер також вказав на нещодавні "повороти" у двосторонніх відносинах країн, заявивши, що вони пропонують уроки для обох сторін, закликаючи США "зосередитися на довгострокових вигодах від співпраці, а не потрапляти в замкнене коло відплати", що повторює нещодавні заяви Китаю.

"Обидві команди можуть продовжувати переговори в дусі рівності, взаємної поваги та взаємності, звужуючи перелік суперечок та розширюючи перелік співпраці", – сказав він.

Сі також скористався нагодою, щоб відзначити "сильні" показники економіки Китаю, яка досягла зростання на 5,2% за перші три квартали року порівняно з аналогічним періодом минулого року. "Ці досягнення були важко здобуті, попри внутрішні та зовнішні виклики, - сказав він, роблячи чітке повідомлення своєму колезі. - Ми маємо впевненість і можливості впоратися з усіма видами ризиків і викликів".

У повідомленні додається, що Трамп з нетерпінням чекає візиту до Китаю на початку наступного року та запросив Сі відвідати Сполучені Штати. Після зустрічі Трамп заявив, що відвідає Пекін у квітні.

TikTok

Паралельно, Міністерство торгівлі Китаю оприлюднило подробиці про торговельні переговори між Вашингтоном і Пекіном у Куала-Лумпурі в Малайзії протягом вихідних, зокрема щодо TikTok.

"Американська сторона взяла на себе позитивні зобов'язання в таких сферах, як інвестиції, і китайська сторона належним чином вирішить питання, пов'язані з TikTok", – заявило міністерство, повідомляють державні ЗМІ.

Залишається незрозумілим, чи досягли Трамп і Сі угоди про збереження роботи TikTok у Сполучених Штатах.

Надзвичайно популярний додаток для коротких відео став ключовим фактором у ширших торговельних переговорах між двома найбільшими економіками світу цього року. Згідно із законом США, підписаним минулого року колишнім президентом США Джо Байденом, власник TikTok, що базується в Китаї, ByteDance, повинен позбутися своїх активів у США через питання у сфері національної безпеки.

Після торговельних переговорів у Малайзії міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що обидві сторони досягли "остаточної угоди щодо TikTok".

"Станом на сьогодні всі деталі узгоджені, і двом лідерам доведеться завершити цю угоду", – сказав Бессент у неділю в ефірі CBS.

Мита

Міністерство торгівлі Китаю також заявило, що країна внесе "відповідні корективи" після того, як США знизили мита на китайські товари у четвер.

Президент США Дональд Трамп заявив, що загальні мита на китайські товари знизяться з 57% до 47% після того, як сторони досягли прогресу в питаннях імпорту сої, рідкісноземельних металів та фентанілу під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зниження на 10% було пов'язане з тим, що Китай вживе "рішучих заходів" щодо фентанілу.

"Китайська сторона внесе відповідні корективи до своїх контрзаходів проти цих мит США, - йдеться у заяві Міністерства торгівлі Китаю. - Обидві сторони також домовилися про подальше продовження певних заходів щодо виключення з мит".

Рідкісноземи

Міністерство торгівлі Китаю також підтвердило, що Пекін призупинить дію своїх останніх заходів контролю за експортом рідкісноземельних елементів, а також спеціальних портових зборів, спрямованих на американські судна, після зустрічі президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Пекін різко посилив свої експортні обмеження на рідкісноземельні елементи на початку цього місяця, після того, як Вашингтон розширив свій список суб'єктів експортного контролю, включивши дочірні компанії, які на 50% або більше належать фірмам, на які вже поширюються обмеження.

Речник міністерства заявив, що США погодилися на призупинення своїх нових правил, спрямованих на дочірні компанії, на рік, а натомість Китай призупинить свої нові обмеження на експорт критично важливих мінералів на той самий період.

США також призупинять на рік свої спеціальні портові збори, спрямовані на китайські судна, що швартуються в американських портах, сказав речник. Китай також наслідуватиме цей приклад, призупинивши свої контрзаходи, запроваджені проти американських суден, на рік.

Торгова угода, зниження мит і рідкісноземи: про що Трамп домовився з главою Китаю Сі Цзіньпіном30.10.25, 08:51 • 1334 перегляди

Юлія Шрамко

