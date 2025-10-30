$42.080.01
Китай заявляет о "достижении консенсуса" с США: что говорят о TikTok, пошлинах и редкоземах

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Китай и США достигли консенсуса по важным экономическим вопросам после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Стороны обсудили вопросы TikTok, пошлин и редкоземельных элементов, договорившись о дальнейших шагах.

Китай заявляет о "достижении консенсуса" с США: что говорят о TikTok, пошлинах и редкоземах

Китай и Соединенные Штаты "достигли консенсуса" по "важным экономическим и торговым вопросам" после встречи между лидером Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, согласно сообщению Министерства иностранных дел КНР, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Первое заявление Пекина

В первом заявлении, опубликованном Китаем после переговоров, не было никаких подробностей относительно соглашения.

"Обе команды должны как можно скорее усовершенствовать и завершить дальнейшую работу, поддерживать и внедрять консенсус, а также достичь ощутимых результатов, чтобы успокоить как Китай, так и США, а также мировую экономику", – сказал Си, как указано в сообщении.

Китайский лидер также указал на недавние "повороты" в двусторонних отношениях стран, заявив, что они предлагают уроки для обеих сторон, призывая США "сосредоточиться на долгосрочных выгодах от сотрудничества, а не попадать в замкнутый круг возмездия", что повторяет недавние заявления Китая.

"Обе команды могут продолжать переговоры в духе равенства, взаимного уважения и взаимности, сужая перечень споров и расширяя перечень сотрудничества", – сказал он.

Си также воспользовался возможностью, чтобы отметить "сильные" показатели экономики Китая, которая достигла роста на 5,2% за первые три квартала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Эти достижения были тяжело добыты, несмотря на внутренние и внешние вызовы, - сказал он, делая четкое сообщение своему коллеге. - Мы имеем уверенность и возможности справиться со всеми видами рисков и вызовов".

В сообщении добавляется, что Трамп с нетерпением ждет визита в Китай в начале следующего года и пригласил Си посетить Соединенные Штаты. После встречи Трамп заявил, что посетит Пекин в апреле.

TikTok

Параллельно, Министерство торговли Китая обнародовало подробности о торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином в Куала-Лумпуре в Малайзии в течение выходных, в частности относительно TikTok.

"Американская сторона взяла на себя позитивные обязательства в таких сферах, как инвестиции, и китайская сторона надлежащим образом решит вопросы, связанные с TikTok", – заявило министерство, сообщают государственные СМИ.

Остается неясным, достигли ли Трамп и Си соглашения о сохранении работы TikTok в Соединенных Штатах.

Чрезвычайно популярное приложение для коротких видео стало ключевым фактором в более широких торговых переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира в этом году. Согласно закону США, подписанному в прошлом году бывшим президентом США Джо Байденом, владелец TikTok, базирующийся в Китае, ByteDance, должен избавиться от своих активов в США из-за вопросов в сфере национальной безопасности.

После торговых переговоров в Малайзии министр финансов США Скотт Бессент заявил, что обе стороны достигли "окончательного соглашения по TikTok".

"По состоянию на сегодня все детали согласованы, и двум лидерам придется завершить это соглашение", – сказал Бессент в воскресенье в эфире CBS.

Пошлины

Министерство торговли Китая также заявило, что страна внесет "соответствующие коррективы" после того, как США снизили пошлины на китайские товары в четверг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что общие пошлины на китайские товары снизятся с 57% до 47% после того, как стороны достигли прогресса в вопросах импорта сои, редкоземельных металлов и фентанила во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Снижение на 10% было связано с тем, что Китай примет "решительные меры" в отношении фентанила.

"Китайская сторона внесет соответствующие коррективы в свои контрмеры против этих пошлин США, - говорится в заявлении Министерства торговли Китая. - Обе стороны также договорились о дальнейшем продолжении определенных мер по исключению из пошлин".

Редкоземы

Министерство торговли Китая также подтвердило, что Пекин приостановит действие своих последних мер контроля за экспортом редкоземельных элементов, а также специальных портовых сборов, направленных на американские суда, после встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Пекин резко усилил свои экспортные ограничения на редкоземельные элементы в начале этого месяца, после того, как Вашингтон расширил свой список субъектов экспортного контроля, включив дочерние компании, которые на 50% или более принадлежат фирмам, на которые уже распространяются ограничения.

Представитель министерства заявил, что США согласились на приостановку своих новых правил, направленных на дочерние компании, на год, а взамен Китай приостановит свои новые ограничения на экспорт критически важных минералов на тот же период.

США также приостановят на год свои специальные портовые сборы, направленные на китайские суда, швартующиеся в американских портах, сказал представитель. Китай также последует этому примеру, приостановив свои контрмеры, введенные против американских судов, на год.

Торговое соглашение, снижение пошлин и редкозы: о чем Трамп договорился с главой Китая Си Цзиньпином30.10.25, 08:51 • 2014 просмотров

Юлия Шрамко

