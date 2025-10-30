Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта

$42.080.01
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35
Массированная атака БПЛА на россию 30 октября: поражена инфраструктура, в москве задержаны авиарейсыPhoto30 октября, 07:25
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго30 октября, 08:17
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
29 октября, 12:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Президент США Дональд Трамп предложил Китаю сделку по нефти и газу после встречи с Си Цзиньпином и объявления смягчений в торговом конфликте. Это предложение касается закупки американской энергетики, в частности с Аляски, и потенциал сделки будут изучать министр энергетики и министр внутренних дел.

Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта

Президент Дональд Трамп после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и последующего объявления о смягчении торгового конфликта между КНР и США, предложил Китаю соглашение по нефти и газу. Об этом президент Соединенных Штатов написал в Truth Social, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг достигли понимания относительно смягчения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Впоследствии президент Дональд Трамп намекнул на возможность нефтегазового соглашения между Аляской и Китаем. В своем сообщении в Truth Social, Трамп объявил о крупном энергетическом соглашении, касающемся Аляски.

Китай также согласился начать процесс закупки американской энергетики. Фактически, может состояться очень масштабное соглашение по закупке нефти и газа у большого штата Аляска

- отметил Дональд Трамп.

Потенциал этого энергетического соглашения должны изучить министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуг Бургум вместе со своими соответствующими энергетическими командами.

Вероятные соглашения после значительных сокращений в торговых отношениях США и КНР

Заявление нефтегазового соглашения сейчас выглядит попыткой изменить курс в отношениях, после значительных сокращений в предыдущий период. В начале года импорт нефти из США в Китай был существенно сокращен.

В апреле китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт американской нефти примерно на 90 процентов на фоне эскалации торговой напряженности с Соединенными Штатами. Это привело к резкому росту импорта сырой нефти из Канады, причем Китай импортировал 7,3 миллиона баррелей сырой нефти из порта Ванкувер в марте, пишут СМИ.

В течение года торговая напряженность между США и Китаем быстро обострилась, и обе страны ввели таможенные тарифы. Среди них: 44-процентное ограничение со стороны Китая на экспорт американской сои. Поскольку соевые бобы составляют около 14% от общего объема сельскохозяйственного экспорта США, это стало огромным ударом для местных фермеров.

Добавим, что Трамп, после усиления Китаем ограничений на экспорт редкоземельных элементов, обещал с ноября ввести дополнительные 100-процентные тарифы на китайские товары.

Впрочем, на сегодня, согласно сообщению Министерства иностранных дел КНР, Вашингтон и Пекин "достигли консенсуса" по "важным экономическим и торговым вопросам".

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время.

Напомним

Китай заинтересован в том, чтобы быть посредником в переговорах между россией и Украиной, однако не считает, что для этого настало время. Его позиция сейчас выжидательная. Об этом в комментарии УНН сказал политолог Руслан Бортник.

Игорь Тележников

