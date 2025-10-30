Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта

Президент Дональд Трамп после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и последующего объявления о смягчении торгового конфликта между КНР и США, предложил Китаю соглашение по нефти и газу. Об этом президент Соединенных Штатов написал в Truth Social, передает УНН.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг достигли понимания относительно смягчения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Впоследствии президент Дональд Трамп намекнул на возможность нефтегазового соглашения между Аляской и Китаем. В своем сообщении в Truth Social, Трамп объявил о крупном энергетическом соглашении, касающемся Аляски.

Китай также согласился начать процесс закупки американской энергетики. Фактически, может состояться очень масштабное соглашение по закупке нефти и газа у большого штата Аляска - отметил Дональд Трамп.

Потенциал этого энергетического соглашения должны изучить министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуг Бургум вместе со своими соответствующими энергетическими командами.

Вероятные соглашения после значительных сокращений в торговых отношениях США и КНР

Заявление нефтегазового соглашения сейчас выглядит попыткой изменить курс в отношениях, после значительных сокращений в предыдущий период. В начале года импорт нефти из США в Китай был существенно сокращен.

В апреле китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт американской нефти примерно на 90 процентов на фоне эскалации торговой напряженности с Соединенными Штатами. Это привело к резкому росту импорта сырой нефти из Канады, причем Китай импортировал 7,3 миллиона баррелей сырой нефти из порта Ванкувер в марте, пишут СМИ.

В течение года торговая напряженность между США и Китаем быстро обострилась, и обе страны ввели таможенные тарифы. Среди них: 44-процентное ограничение со стороны Китая на экспорт американской сои. Поскольку соевые бобы составляют около 14% от общего объема сельскохозяйственного экспорта США, это стало огромным ударом для местных фермеров.

Добавим, что Трамп, после усиления Китаем ограничений на экспорт редкоземельных элементов, обещал с ноября ввести дополнительные 100-процентные тарифы на китайские товары.

Впрочем, на сегодня, согласно сообщению Министерства иностранных дел КНР, Вашингтон и Пекин "достигли консенсуса" по "важным экономическим и торговым вопросам".

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время.

