Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 3858 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 4630 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 13261 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 23433 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 42732 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 43711 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42306 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88373 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43794 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 3878 перегляди

Політолог Руслан Бортник каже, що Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником у переговорах між росією і Україною, проте не вважає, що для цього настав час.

Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп після зустрічі із Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що лідери країн "дуже серйозно" обговорювали війну росії проти України. За словами американського лідера, Сі Цзіньпін "допоможе" спробам завершити війну в Україні. На що реально вплине ця зустріч двох світових лідерів та чого очікувати нашій державі, розповідаємо в матеріалі УНН.

Ймовірність участі Китаю в переговорах між Україною і росією

Політолог Руслан Бортник у коментарі УНН вказав, що раніше США уникали теми участі Китаю у переговорному процесі щодо завершення війни. Але тепер вони змінюють позицію на тлі наближення першої річниці президентства Трампа, щоб продемонструвати бодай якісь зрушення в переговорному процесі.

Раніше США уникали такої ситуації, щоб не дати можливості Китаю здобувати додаткові репутаційні бали в якості модератора між Україною і росією. Але зараз, на фоні того, що наближається річниця президентства Трампа, а суттєвих успіхів у врегулюванні російсько-української війни не досягнуто, а без Китаю вплинути на росію взагалі сьогодні не можливо, тому я не виключаю, що Трамп намагатиметься залучити Сі Цзіньпіна до переговорного процесу, можливо обіцяючи нові якісь поступки чи моделі співпраці

- зазначив політолог.

За його словами, США прагнуть, щоб Китай зменшив споживання російського газу, що суттєво нашкодило б економіці держави-агресора. Втім, уточнює Бортник, що це була не є офіційна зустріч лідерів - Вашингтон і Пекін наразі більше приглядаються одне до одного.

Які цілі переслідує Китай

Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником у переговорах між росією і Україною, проте не вважає, що для цього настав час. Його позиція наразі вичікувальна. Одночасно з тим Бортник нагадав, що ще у 2022-2023 роках китайські мирні ініціативи не надто відрізнялися від тих, які зараз пропонує Дональд Трамп.

12 принципів Китаю, ініціативи спільно з країнами глобального Півдня у 2022-2023 році приблизно якраз пропонували те, що сьогодні пропонує адміністрація Білого дому: безумовне перемир'я по лінії фронту, як початковий етап переговорів, а далі перебалансування Східної Європи і пошук нової моделі балансу між росією, Україною та іншими ключовими гравцями регіону

- нагадав Руслан Бортник.

Тиск Китаю на росію

Політолог підкреслив, що у Китаю вдосталь авторитету і сил, щоб змусити росію припинити вогонь. Проте поразка росії не відповідає інтересам Пекіну. Разом з тим він зацікавлений у західних технологіях та інвестиціях, тож зараз змушений балансувати між двома таборами.

У Китаю є сили і авторитет буквально для всього на світі. Але Китай не користується силою і авторитетом, якщо це не відповідає їхнім інтересам. Сьогодні в інтересах Китаю не поразка росії. Але в інтересах Китаю збереження присутності у міжнародній торгівлі, доступ до інвестицій і технологій західних країн. Між цими ключовими принципами Китай намагається балансувати, але головне для Китаю виграти час, щоб наздогнати і перегнати західні країни, поки вони занурені у конфлікт з росією

- підсумував Бортник.

Павло Зінченко

