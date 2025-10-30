Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп після зустрічі із Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що лідери країн "дуже серйозно" обговорювали війну росії проти України. За словами американського лідера, Сі Цзіньпін "допоможе" спробам завершити війну в Україні. На що реально вплине ця зустріч двох світових лідерів та чого очікувати нашій державі, розповідаємо в матеріалі УНН.

Ймовірність участі Китаю в переговорах між Україною і росією

Політолог Руслан Бортник у коментарі УНН вказав, що раніше США уникали теми участі Китаю у переговорному процесі щодо завершення війни. Але тепер вони змінюють позицію на тлі наближення першої річниці президентства Трампа, щоб продемонструвати бодай якісь зрушення в переговорному процесі.

Раніше США уникали такої ситуації, щоб не дати можливості Китаю здобувати додаткові репутаційні бали в якості модератора між Україною і росією. Але зараз, на фоні того, що наближається річниця президентства Трампа, а суттєвих успіхів у врегулюванні російсько-української війни не досягнуто, а без Китаю вплинути на росію взагалі сьогодні не можливо, тому я не виключаю, що Трамп намагатиметься залучити Сі Цзіньпіна до переговорного процесу, можливо обіцяючи нові якісь поступки чи моделі співпраці - зазначив політолог.

За його словами, США прагнуть, щоб Китай зменшив споживання російського газу, що суттєво нашкодило б економіці держави-агресора. Втім, уточнює Бортник, що це була не є офіційна зустріч лідерів - Вашингтон і Пекін наразі більше приглядаються одне до одного.

Які цілі переслідує Китай

Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником у переговорах між росією і Україною, проте не вважає, що для цього настав час. Його позиція наразі вичікувальна. Одночасно з тим Бортник нагадав, що ще у 2022-2023 роках китайські мирні ініціативи не надто відрізнялися від тих, які зараз пропонує Дональд Трамп.

12 принципів Китаю, ініціативи спільно з країнами глобального Півдня у 2022-2023 році приблизно якраз пропонували те, що сьогодні пропонує адміністрація Білого дому: безумовне перемир'я по лінії фронту, як початковий етап переговорів, а далі перебалансування Східної Європи і пошук нової моделі балансу між росією, Україною та іншими ключовими гравцями регіону - нагадав Руслан Бортник.

Тиск Китаю на росію

Політолог підкреслив, що у Китаю вдосталь авторитету і сил, щоб змусити росію припинити вогонь. Проте поразка росії не відповідає інтересам Пекіну. Разом з тим він зацікавлений у західних технологіях та інвестиціях, тож зараз змушений балансувати між двома таборами.

У Китаю є сили і авторитет буквально для всього на світі. Але Китай не користується силою і авторитетом, якщо це не відповідає їхнім інтересам. Сьогодні в інтересах Китаю не поразка росії. Але в інтересах Китаю збереження присутності у міжнародній торгівлі, доступ до інвестицій і технологій західних країн. Між цими ключовими принципами Китай намагається балансувати, але головне для Китаю виграти час, щоб наздогнати і перегнати західні країни, поки вони занурені у конфлікт з росією - підсумував Бортник.

Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ