Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ

20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
ГО "Фундація Течія" подарувала військовому Євгену Сєркову шанс повернутися до мрії — викладати дітям після ампутації 28 жовтня, 15:06
Після запеклого Ель Класіко, "Барселона" невдоволена станом Ямаля: "золотого хлопця" контролюватимуть суворіше 28 жовтня, 16:33
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусною 28 жовтня, 17:10
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії 28 жовтня, 18:29
Вибух у Хмельницькому: 9 квартир зруйновано, 15 пошкоджено, рятувальна операція триває 21:52
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні 28 жовтня, 16:50
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2 28 жовтня, 12:22
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф 28 жовтня, 09:50
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати 28 жовтня, 07:39
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії 28 жовтня, 18:29
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусною 28 жовтня, 17:10
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона 28 жовтня, 13:18
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я 28 жовтня, 12:53
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" 28 жовтня, 08:22
The Guardian

Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ

Київ • УНН

 326 перегляди

Китай постачає Україні компоненти для безпілотників за низькою ціною, але поступово скорочує їх продаж Києву та його союзникам. Пекін також перешкоджає імпорту українською оборонною промисловістю китайських електронних компонентів через країни Балтії та Польщу.

Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ

Китай постачає Україні компоненти для безпілотників за низькою ціною, але поступово скорочує продаж цих критично важливих компонентів Києву та його союзникам. Про це повідомляє німецьке видання NTV, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Пекін дедалі більше обмежує експорт компонентів для безпілотників до України. Китай також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через країни-союзники, такі як країни Балтії та Польща.

Китайський уряд зараз навіть забороняє постачання компонентів до цих країн, бо знає, що вони опиняться тут, в Україні

- повідомив співзасновник мережі українських та міжнародних оборонних компаній Iron Юрій Ломіковський.

Видання вказує, що уряд Китаю навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво безпілотників, які стали вирішальною зброєю в боротьбі з рф.

Є ознаки того, що стратегія ударів на великі відстані високоточною зброєю, особливо безпілотниками, поступово стає успішною

- вважає військовий аналітик Хендрік Реммель з аналітичного центру німецьких збройних сил German Institute for Defence and Strategic Studies.

ЗМІ резюмує, що китайські експортні обмеження сильно б'ють по українцях і ставлять під загрозу їхній успіх на передовій. Зокрема, двигуни, акумулятори та контролери польоту для безпілотників переважно виробляються в Китаї. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб той скоротив свою підтримку росії під час їхньої зустрічі цього тижня/

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Китай
Україна