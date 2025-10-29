Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ
Київ • УНН
Китай постачає Україні компоненти для безпілотників за низькою ціною, але поступово скорочує їх продаж Києву та його союзникам. Пекін також перешкоджає імпорту українською оборонною промисловістю китайських електронних компонентів через країни Балтії та Польщу.
Китай постачає Україні компоненти для безпілотників за низькою ціною, але поступово скорочує продаж цих критично важливих компонентів Києву та його союзникам. Про це повідомляє німецьке видання NTV, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Пекін дедалі більше обмежує експорт компонентів для безпілотників до України. Китай також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через країни-союзники, такі як країни Балтії та Польща.
Китайський уряд зараз навіть забороняє постачання компонентів до цих країн, бо знає, що вони опиняться тут, в Україні
Видання вказує, що уряд Китаю навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво безпілотників, які стали вирішальною зброєю в боротьбі з рф.
Є ознаки того, що стратегія ударів на великі відстані високоточною зброєю, особливо безпілотниками, поступово стає успішною
ЗМІ резюмує, що китайські експортні обмеження сильно б'ють по українцях і ставлять під загрозу їхній успіх на передовій. Зокрема, двигуни, акумулятори та контролери польоту для безпілотників переважно виробляються в Китаї.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб той скоротив свою підтримку росії під час їхньої зустрічі цього тижня/
