Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ

Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 40186 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 30223 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 35148 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 60263 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35717 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26600 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21911 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17103 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 55226 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ОО «Фундация Течия» подарила военному Евгению Серкову шанс вернуться к мечте — преподавать детям после ампутации
28 октября, 15:06 • 2968 просмотра
После ожесточенного Эль Класико «Барселона» недовольна состоянием Ямаля: «золотого мальчика» будут контролировать строже
28 октября, 16:33 • 3474 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
28 октября, 17:10 • 15668 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
18:29 • 11654 просмотра
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжается
21:52 • 2838 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 40191 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 41045 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 50223 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 60266 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 55226 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 11665 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 15682 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 25164 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 22270 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 44243 просмотра
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Китай поставляет Украине компоненты для беспилотников по низкой цене, но постепенно сокращает их продажу Киеву и его союзникам. Пекин также препятствует импорту украинской оборонной промышленностью китайских электронных компонентов через страны Балтии и Польшу.

Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ

Китай поставляет Украине компоненты для беспилотников по низкой цене, но постепенно сокращает продажу этих критически важных компонентов Киеву и его союзникам. Об этом сообщает немецкое издание NTV, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Пекин все больше ограничивает экспорт компонентов для беспилотников в Украину. Китай также препятствует попыткам украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через страны-союзники, такие как страны Балтии и Польша.

Китайское правительство сейчас даже запрещает поставки компонентов в эти страны, потому что знает, что они окажутся здесь, в Украине

- сообщил соучредитель сети украинских и международных оборонных компаний Iron Юрий Ломиковский.

Издание указывает, что правительство Китая намеренно ограничивает поставки, чтобы подорвать украинское производство беспилотников, которые стали решающим оружием в борьбе с РФ.

Есть признаки того, что стратегия ударов на большие расстояния высокоточным оружием, особенно беспилотниками, постепенно становится успешной

- считает военный аналитик Хендрик Реммель из аналитического центра немецких вооруженных сил German Institute for Defence and Strategic Studies.

СМИ резюмирует, что китайские экспортные ограничения сильно бьют по украинцам и ставят под угрозу их успех на передовой. В частности, двигатели, аккумуляторы и контроллеры полета для беспилотников преимущественно производятся в Китае.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот сократил свою поддержку России во время их встречи на этой неделе/

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Китай
Украина