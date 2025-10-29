Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ
Китай поставляет Украине компоненты для беспилотников по низкой цене, но постепенно сокращает их продажу Киеву и его союзникам. Пекин также препятствует импорту украинской оборонной промышленностью китайских электронных компонентов через страны Балтии и Польшу.
Детали
Отмечается, что Пекин все больше ограничивает экспорт компонентов для беспилотников в Украину. Китай также препятствует попыткам украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через страны-союзники, такие как страны Балтии и Польша.
Китайское правительство сейчас даже запрещает поставки компонентов в эти страны, потому что знает, что они окажутся здесь, в Украине
Издание указывает, что правительство Китая намеренно ограничивает поставки, чтобы подорвать украинское производство беспилотников, которые стали решающим оружием в борьбе с РФ.
Есть признаки того, что стратегия ударов на большие расстояния высокоточным оружием, особенно беспилотниками, постепенно становится успешной
СМИ резюмирует, что китайские экспортные ограничения сильно бьют по украинцам и ставят под угрозу их успех на передовой. В частности, двигатели, аккумуляторы и контроллеры полета для беспилотников преимущественно производятся в Китае.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот сократил свою поддержку России во время их встречи на этой неделе/
