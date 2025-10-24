Китай ответил на критику Зеленского относительно поддержки РФ в войне с Украиной
Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Пекином способности России продолжать вторжение. МИД КНР заявил, что страна выступает за прекращение огня и мирные переговоры, отстаивая принципы мира и диалога.
Китай ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что поддержка Пекина неоценима для способности россии продолжать вторжение, что стало редкой публичной критикой в адрес восточноазиатской страны, передает УНН со ссылкой на Newsweek.
Что касается украинского кризиса, Китай определяет свою позицию, исходя из сути вопроса. Мы всегда выступаем за прекращение огня и мирные переговоры, и наши усилия признаются международным сообществом
В МИД Китая также заверили, что продолжат "отстаивать принципы мира и диалога, способствовать деэскалации и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса".
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает россии, а потому не заинтересован в поражении РФ в войне против Украины.
Он добавил, что сейчас между Киевом и председателем КНР Си Цзиньпином нет диалога.
Напомним
Китай долгое время позиционировал себя как нейтральный в российско-украинской войне и неоднократно подчеркивал, что не продает оружие ни одной из сторон.
Однако Вашингтон и его европейские союзники указывают на поток компонентов оружия, сырья и других товаров двойного назначения в Россию, которые могли бы поддерживать ее военную машину.
Пекин также стал для москвы экономическим спасательным кругом в условиях жестких международных санкций, демонстрируя рекордный объем двусторонней торговли, включая значительные закупки нефти и газа. Соседи, которые накануне вторжения в феврале 2022 года приветствовали "партнерство без ограничений", также расширили военное сотрудничество.