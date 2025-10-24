Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною

$41.900.14
48.550.18
ukenru
15:19 • 5086 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 11985 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12881 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 26952 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21670 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 18613 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26907 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67668 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27145 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20449 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
91%
739мм
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 39337 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 46752 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 43523 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 46542 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 33794 перегляди
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 26952 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 23122 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 23392 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67668 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 63976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Китай
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 3568 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 9572 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 22695 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 46806 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32050 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-34
Фільм
Золото

Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною

Київ • УНН

 • 4936 перегляди

Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про підтримку Пекіном здатності Росії продовжувати вторгнення. МЗС КНР заявило, що країна виступає за припинення вогню та мирні переговори, відстоюючи принципи миру та діалогу.

Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною

Китай відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка Пекіна неоціненна для здатності росії продовжувати вторгнення, що стало рідкісною публічною критикою в адресу східноазіатської країни, передає УНН із посиланням на Newsweek.

Щодо української кризи Китай визначає свою позицію, виходячи із суті питання. Ми завжди виступаємо за припинення вогню та мирні переговори і наші зусилля визнаються міжнародною спільнотою 

- заявив журналістам у п'ятницю офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь.

У МЗС Китаю також запевнили, що продовжать "відстоювати принципи миру та діалогу, сприяти деескалації та грати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи".

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає росії, а тому не зацікавлений у поразці рф у війні проти України.

Він додав, що наразі між Києвом та головою КНР Сі Цзіньпіном немає діалогу.

Нагадаємо

Китай довгий час позиціонував себе як нейтральний у російсько-українській війні, і неодноразово наголошував, що не продає зброю жодній із сторін.

Однак Вашингтон і його європейські союзники вказують на потік компонентів зброї, сировини та інших товарів подвійного призначення в росію, які могли б підтримувати її військову машину.

Пекін також став для москви економічним рятувальним колом за умов жорстких міжнародних санкцій, демонструючи рекордний обсяг двосторонньої торгівлі, включаючи значні закупівлі нафти та газу. Сусіди, які напередодні вторгнення у лютому 2022 року вітали "партнерство без обмежень", також розширили військову співпрацю.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Київ