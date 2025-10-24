Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною
Київ • УНН
Китай відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про підтримку Пекіном здатності Росії продовжувати вторгнення. МЗС КНР заявило, що країна виступає за припинення вогню та мирні переговори, відстоюючи принципи миру та діалогу.
Китай відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка Пекіна неоціненна для здатності росії продовжувати вторгнення, що стало рідкісною публічною критикою в адресу східноазіатської країни, передає УНН із посиланням на Newsweek.
Щодо української кризи Китай визначає свою позицію, виходячи із суті питання. Ми завжди виступаємо за припинення вогню та мирні переговори і наші зусилля визнаються міжнародною спільнотою
У МЗС Китаю також запевнили, що продовжать "відстоювати принципи миру та діалогу, сприяти деескалації та грати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи".
Раніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає росії, а тому не зацікавлений у поразці рф у війні проти України.
Він додав, що наразі між Києвом та головою КНР Сі Цзіньпіном немає діалогу.
Нагадаємо
Китай довгий час позиціонував себе як нейтральний у російсько-українській війні, і неодноразово наголошував, що не продає зброю жодній із сторін.
Однак Вашингтон і його європейські союзники вказують на потік компонентів зброї, сировини та інших товарів подвійного призначення в росію, які могли б підтримувати її військову машину.
Пекін також став для москви економічним рятувальним колом за умов жорстких міжнародних санкцій, демонструючи рекордний обсяг двосторонньої торгівлі, включаючи значні закупівлі нафти та газу. Сусіди, які напередодні вторгнення у лютому 2022 року вітали "партнерство без обмежень", також розширили військову співпрацю.